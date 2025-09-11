小二生頑皮跳躍致同學骨折 代價53萬

就讀台南市一所小學二年級的洪姓男童在教室內桌椅間的走道以跳躍方式通過，傷及站在走道上的罕病女同學造成骨折。台南地院判洪童與其父母要連帶賠償五十三萬一千多元給受害女童。（圖為小學教室桌椅走道示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

2025/09/11 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一所小學二年級的洪姓男童，在教室內一次頑皮的跳躍傷到患有罕病的女同學，男童與其父母要付出五十三萬一千多元賠償的代價！

家長護兒：罕病才易骨折

受傷女童是一名纖維性骨失養症的罕病患者。女童與父母主張，二○二三年五月卅日午休時間，女童在教室的桌子間走道（約僅一人可通行的寬度）與同學聊天時，洪童明知無法行走通過、也未要求女童禮讓，竟以跳躍方式通過走道，碰撞並踩踏到女童的身體與腿部，造成女童倒地受傷，左側股骨幹骨折，事發後向洪童及洪的父母求償住院醫療、看護、復健、輔具費及精神慰撫金共一四五萬多元。

請繼續往下閱讀...

洪童與其父母認為，女童是罕病患者易生骨折傷害，她卻以不良姿勢站在走道間與其他同學聊天，洪童欲經過走道，以前後腳跨越方式通過走道，女童將曲折的左腿抽回撞到桌腳，造成運動慣性受傷與原本裝鋼板的左大腿骨頭再斷裂；洪童不知女同學是罕病者、洪童父母也不知情，無從監督兒子；女童本身有姿勢不當的過失，應減免洪童的責任；案發一個月後，洪童轉校，未對女童的精神層面有巨大影響。

醫診斷外力所致 法官判賠

事後學校老師訪談多位同班學生，有學生說，目擊洪童是在跳得過程撞到女童，女童站著就哭了；另有學生表示，看到洪童撞到女童。此外，醫院X光診斷，可見女童左側股骨的骨折很明顯，骨折處骨頭明顯分離、呈大角度變形，判定骨折是外力所致，不是疾病本身引起。

一審法官依此認為，足見女童傷勢是洪童造成，洪童應負侵權賠償責任。

台南地院合議庭認定，女童在此傷害事件並無過失，女童的傷勢是洪童跳躍通過走道、不慎撞到女童所致；另，洪童行為時是限制行為能力人，洪童的父母有監督疏懈的責任，須與洪童負起連帶賠償責任，統計洪童與其父母應賠償住院醫療、輔具、看護、復健、復健交通等費用與慰撫金，總共五十三萬一千多元；可上訴。

台南市教育局呼籲，各級學校應全面加強學生的校園安全教育，並提醒師生與家長共同重視日常行為規範與活動中的安全細節，確保學生的人身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法