    慣竊偷怪手拒捕 旋轉鏟斗攻擊員警

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，衝撞追捕的警車。（記者劉濱銓翻攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕住在南投縣的林姓慣竊，去年十二月趁著凌晨時段夜深人稀，攜帶美工刀潛入竹山鎮一家工廠，偷走放在廠內的怪手，雖然順利得手，但開上大馬路時，行車的引擎等聲響極大，警方獲報前往攔查，林男不僅拒捕，還試圖衝撞警車，甚至操作怪手旋轉，揮動鏟斗攻擊員警，最後被警方的優勢警力制伏。南投地院審理後，認定林男觸犯持刀竊盜、妨害公務罪，合併應執行一年徒刑。

    還想撞警車 落網判一年

    竹山警方表示，林嫌為竊盜慣犯，曾因案入獄服刑，但出獄後仍不知悔改，再度行竊犯案。去年十二月間某日趁著凌晨暗夜時分，潛入竹山一處工廠偷取怪手，因沒有運送怪手交通工具，他大剌剌地直接開著怪手上路，由於怪手行駛發出巨響，警方獲報到場攔查。

    林男見警不僅拒檢，辯稱怪手為其所有，還舉起鏟斗衝向警車，並無視警方喝止持續衝撞，員警見狀拔槍警戒，持續喝令停車，林男仍不斷行駛，警方因此持警棍破窗、噴灑辣椒水，但林嫌依然頑抗地揮動鏟斗攻擊，所幸員警迅速拔除怪手鑰匙。過程中，林嫌也出言辱罵員警及揮拳攻擊，導致有員警受傷，最後不敵優勢警力才就逮，遭查扣美工刀、作案工具。

    案經南投地院審結，以林男攜兇器竊盜罪判刑七月、駕駛動力交通工具妨害公務罪判刑十月，合併執行一年有期徒刑。

    南投林姓慣竊偷怪手上路拒捕，衝撞追捕的警車，甚至操作怪手旋轉，揮動鏟斗攻擊員警。（記者劉濱銓翻攝）

