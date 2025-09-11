為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    虐死狗甫出警局又虐貓 收押

    警方獲報後，火速持拘票拘提胡祥澐到案。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/11 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子胡祥澐，日前涉嫌殘忍虐殺黑色米克斯犬棄屍基隆河，警方通知他到案說明，胡嫌製作筆錄結束才剛離開警局，竟再綑虐一隻家貓，經路人發現救出，貓才免遭毒手；警方獲報，認為胡嫌反覆施行虐待動物，行徑冷血，火速向士林地檢署聲請拘票，拘提胡嫌到案，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

    新北市淡水區八月中旬驚傳虐殺狗狗案，一名飼主將黑狗Michael養在停放於漁人碼頭的船上，未料遭六十一歲街友胡祥澐偷走，胡騎著腳踏車將Michael拖拉到台北市濱江街公園施暴，黑狗哀叫慘死，胡將狗屍丟棄在基隆河畔。

    淡水警方接獲飼主報案，掌握胡嫌涉嫌，本月二日通知他到案，胡辯稱，因為狗咬他，才失手將牠打死；警方依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪，將胡嫌函送法辦。

    胡嫌於二日當天上午六時許作完筆錄，離開警局後仍不知悔改，在淡水河岸看到一隻繫頸圈的小花貓，竟又伸出毒手，以尼龍繩綑綁小花貓，還把小貓強塞進垃圾袋企圖帶走，所幸一名熱心民眾發現出聲制止，同時剪斷繩索救出小花貓，將牠送回焦急的飼主身邊，避免另一場悲劇。

    淡水警方再度獲報，研判胡再犯可能性高，為防他成為「動物連環殺手」，聲請拘票獲准後，本月六日凌晨前往桃園市拘提胡嫌到案；胡辯稱只是想跟小貓玩。警方訊後，依竊盜未遂、毀損及違反動物保護法等罪，將胡嫌移送士檢偵辦，法官認為胡嫌犯行殘忍、有再犯之虞，裁定羈押。

    男子胡祥澐偷走家犬虐死被警方通知到案，未料才剛離開警局，又虐貓被制止。（記者吳仁捷翻攝）

