為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗縣議長兒為賭債擄人 李展維起訴

    國民黨籍苗栗縣議長李文斌獨子李展維。（取自threads）

    國民黨籍苗栗縣議長李文斌獨子李展維。（取自threads）

    2025/09/11 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國民黨籍縣議長李文斌的獨子李展維，因債務糾紛，糾眾於今年五月間在苗栗市一家茶飲店將兩名男子擄走談判，警方獲報後展開追捕，將李男等一干人查獲送辦，李男遭收押。苗栗地檢署調查認為，李男是本案首謀，依加重剝奪他人行動自由等罪將李男等十六人起訴。

    該家位於苗栗市的茶飲店，於五月十二日晚間十點許，發生兩名男子被十多人押上車帶走事件，苗栗警分局獲報，趕到茶飲店時，眾人均已不知去向；警方調閱監視器發現擄人的一方開來五輛汽車，總共十多人將二名男子押上車後駛離。

    警方循線追查車輛去向，隔天凌晨救出兩名被害人，身體無明顯外傷，之後陸續逮捕相關嫌疑人。李展維到案後表示，因為二人積欠賭債不還，才將他們帶走討債；檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見李男及陳姓同夥獲准，其餘涉案人交保。

    全案近日偵結，檢方認李男為首謀，依加重妨害秩序、下手及助勢致生公眾及交通往來危險、加重剝奪他人行動自由等罪嫌，將十六人起訴。

    全案事發後，李文斌表示，養子不教父之過，對於兒子犯錯，他無從迴避責任，沒把孩子教好，兒子已是卅歲的成年人，禍福自招，應該承擔自身的過錯。

    2名被害男子遭十多人強押上車，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左2）。（資料照）

    2名被害男子遭十多人強押上車，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左2）。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播