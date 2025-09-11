苗縣議長兒為賭債擄人 李展維起訴

國民黨籍苗栗縣議長李文斌獨子李展維。（取自threads）

2025/09/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國民黨籍縣議長李文斌的獨子李展維，因債務糾紛，糾眾於今年五月間在苗栗市一家茶飲店將兩名男子擄走談判，警方獲報後展開追捕，將李男等一干人查獲送辦，李男遭收押。苗栗地檢署調查認為，李男是本案首謀，依加重剝奪他人行動自由等罪將李男等十六人起訴。

該家位於苗栗市的茶飲店，於五月十二日晚間十點許，發生兩名男子被十多人押上車帶走事件，苗栗警分局獲報，趕到茶飲店時，眾人均已不知去向；警方調閱監視器發現擄人的一方開來五輛汽車，總共十多人將二名男子押上車後駛離。

警方循線追查車輛去向，隔天凌晨救出兩名被害人，身體無明顯外傷，之後陸續逮捕相關嫌疑人。李展維到案後表示，因為二人積欠賭債不還，才將他們帶走討債；檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見李男及陳姓同夥獲准，其餘涉案人交保。

全案近日偵結，檢方認李男為首謀，依加重妨害秩序、下手及助勢致生公眾及交通往來危險、加重剝奪他人行動自由等罪嫌，將十六人起訴。

全案事發後，李文斌表示，養子不教父之過，對於兒子犯錯，他無從迴避責任，沒把孩子教好，兒子已是卅歲的成年人，禍福自招，應該承擔自身的過錯。

2名被害男子遭十多人強押上車，其中一人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子（左2）。（資料照）

