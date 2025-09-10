美女荷官發牌 警抄賭場 賭客握籌碼問︰這局怎麼算

台中警方在西屯區破獲德州撲克牌賭 場，10多名員工和賭客送辦。 （記者陳建志翻攝）

2025/09/10 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中西屯區一處德州撲克體驗館，表面上是休閒撲克館，暗中卻從事賭博，警方經蒐證後，近日出動廿四名警力前往查緝，當場查獲美女荷官正在發牌，現場還有賭客小聲詢問：「這局怎麼算？」，警方當場查扣近四十萬元現金、不法籌碼及相關賭具，帶回張姓賭場負責人等六名員工和六名賭客，依賭博罪嫌移送法辦。

台中市六分局發現，轄區文華路一間德州撲克體驗館，表面上是休閒撲克館，實際上卻以「新台幣換籌碼」方式進行賭博，賭客每次需以三千四百元換取卅萬點籌碼，店家則抽頭四百元作為佣金，最後贏得的籌碼還能兌回現金，場面頗像電影賭神中在郵輪賭博的場景。

請繼續往下閱讀...

警方經蒐證後，近日動員廿四名警力到場查緝，進入後喝斥「臨檢，不要動」，原本正沉迷牌桌廝殺的賭客全都嚇到，有賭客緊握籌碼不願鬆開，甚至小聲詢問「這一局怎麼算？」讓查緝員警哭笑不得。

警方隨後也表示：「這裡不是公海，通通扣回去」將桌面籌碼與櫃檯現金逐一清點裝袋，查扣近四十萬元現金，還有不法籌碼及相關賭具等證物。

警方將張姓負責人（廿七歲）、林姓女荷官（廿四歲）還有四名員工都依賭博罪嫌移送法辦，另有六名賭客則依違反社會秩序維護法開罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法