殺人犯假釋 疑吸毒勒索律師鄰居砍人被抓

男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚疑吸毒後勒索 律師鄰居不成，持刀砍人。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/09/10 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕曾犯下駭人開膛斷頸兩死命案的男子李叢安，前晚吸食毒品喪屍煙彈後，持開山刀在新北市新店自家社區，恐嚇勒索鄰居陳姓律師，雙方爆發扭打後，李嫌砍傷陳男逃逸，警消趕抵將陳男送醫救治，幸無生命危險，經警方連夜追查，於昨晨循線將李嫌逮捕移送偵辦。

據了解，卅二歲李嫌曾在二○一二年時，因王姓友人積欠一百五十萬元賭債，張姓債主為尋找王男，在臉書發出「活要見人、死要見屍」的通緝令，雙方為此撂人談判，結果王找來李嫌等七人瘋狂砍殺張男等四人，造成助陣的唐姓及王姓男子，分別遭斷頸及開膛慘死。

據知，當時十九歲的李嫌被依殺人罪判處有期徒刑十五年，去年十月假釋出獄後，無所事事且染上毒癮，上月初才因騎機車行經新店北新路二段闖紅燈，被巡邏警方攔下搜出喪屍毒品送辦。

新店警分局調查，李嫌前晚九時許，在家中吸食完喪屍煙彈後，精神恍惚持開山刀在自家社區閒晃，他一見到準備返家的鄰居陳姓律師，便持刀抵住其腹部，要求交出一萬元現金，陳男因身上沒錢想離去遭到阻止，雙方因此發生扭打。

混亂中，李嫌朝陳男頭部揮砍兩刀，隨後逃回家中躲藏，其他住戶聽見打鬥聲響連忙報案，救護人員趕抵時，現場血跡斑斑，隨即將陳男送往台北慈濟醫院救治，經縫合後幸無生命危險。

警方指出，經調閱監視影像過濾身分，發現同一社區李男涉有重嫌，於昨天凌晨將李嫌查緝到案，並搜出喪屍煙彈依托咪酯兩顆及犯案刀械，李嫌坦承吸毒後犯案，已採集尿液送檢，警詢後依殺人未遂、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

