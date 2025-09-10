為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    殺人犯假釋 疑吸毒勒索律師鄰居砍人被抓

    男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚疑吸毒後勒索 律師鄰居不成，持刀砍人。 （記者陸運鋒翻攝）

    男子李叢安曾犯下2死命案，昨晚疑吸毒後勒索 律師鄰居不成，持刀砍人。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/10 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕曾犯下駭人開膛斷頸兩死命案的男子李叢安，前晚吸食毒品喪屍煙彈後，持開山刀在新北市新店自家社區，恐嚇勒索鄰居陳姓律師，雙方爆發扭打後，李嫌砍傷陳男逃逸，警消趕抵將陳男送醫救治，幸無生命危險，經警方連夜追查，於昨晨循線將李嫌逮捕移送偵辦。

    據了解，卅二歲李嫌曾在二○一二年時，因王姓友人積欠一百五十萬元賭債，張姓債主為尋找王男，在臉書發出「活要見人、死要見屍」的通緝令，雙方為此撂人談判，結果王找來李嫌等七人瘋狂砍殺張男等四人，造成助陣的唐姓及王姓男子，分別遭斷頸及開膛慘死。

    據知，當時十九歲的李嫌被依殺人罪判處有期徒刑十五年，去年十月假釋出獄後，無所事事且染上毒癮，上月初才因騎機車行經新店北新路二段闖紅燈，被巡邏警方攔下搜出喪屍毒品送辦。

    新店警分局調查，李嫌前晚九時許，在家中吸食完喪屍煙彈後，精神恍惚持開山刀在自家社區閒晃，他一見到準備返家的鄰居陳姓律師，便持刀抵住其腹部，要求交出一萬元現金，陳男因身上沒錢想離去遭到阻止，雙方因此發生扭打。

    混亂中，李嫌朝陳男頭部揮砍兩刀，隨後逃回家中躲藏，其他住戶聽見打鬥聲響連忙報案，救護人員趕抵時，現場血跡斑斑，隨即將陳男送往台北慈濟醫院救治，經縫合後幸無生命危險。

    警方指出，經調閱監視影像過濾身分，發現同一社區李男涉有重嫌，於昨天凌晨將李嫌查緝到案，並搜出喪屍煙彈依托咪酯兩顆及犯案刀械，李嫌坦承吸毒後犯案，已採集尿液送檢，警詢後依殺人未遂、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播