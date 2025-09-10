毆母家暴男砸車被打傷 溜出醫院 遭菲籍男5刀刺死

菲律賓凶嫌艾 瓦雷茲身材壯碩 ，殺人後快步離 開現場。 （警方提供）

〔記者張軒哲、陳建志／台中報導〕台中市四十一歲李姓男子素行不良，是新社山區頭痛人物，日前鬧事砸車，反遭表弟劉男等人毆傷住院治療，他擅自離院在外遊蕩，六日深夜與互不相識的廿六歲菲律賓籍失聯男移工醫院外，僅因擦肩而過爆發衝突，遭身材比他壯碩的菲國惡煞持水果刀猛刺五刀慘死，凶嫌遭羈押，檢警仍在調查釐清案情。

僅因擦肩而過爆發衝突行凶 菲籍男羈押

據了解，李男胸前大面積刺青，鄰里鄉親都知道李男的壞脾氣，會家暴前妻，甚至也對媽媽拳腳相向，與親友相處也不和睦，常在臉書與社群網路開嗆網友，是鄰里眼中的地方惡霸，新社住家附近電線桿還張貼「小心此人」告示，呼籲大家防範，李男日前因土地糾紛，憤而將媽媽、阿姨住家窗戶玻璃與三部轎車砸毀，本月一日遭表弟劉男夥同親友圍毆，李男被打到骨折住院，前妻還協助照護。

李男住家電桿張貼「小心此人」告示

警方調查，李男六日夜間十一點多擅自從慈濟醫院離院，身上還穿著住院病袍，當時下著毛毛雨，李男因腳傷，撐傘在雨中緩步行走，在路邊遭遇菲藉凶嫌艾瓦雷茲（ALVAREZ），疑因擦肩而過釀口角，進而引爆肢體衝突，嫌犯身材壯碩，持隨身攜帶的水果刀刺殺李男五刀，深及臟器，隨後將凶刀丟棄路邊，隔天上午有民眾駕車行經，發現李男倒臥血泊中，已失血過多身亡，警方在案發附近竹林發現犯案水果刀，清查死者生前行跡及調閱相關資料，鎖定菲籍男涉案，八日在潭子將他逮捕。

大雅警分局指出，凶嫌持觀光簽證於二月入境，簽證已逾期半年，與逾期居留的菲籍女友租屋在命案現場附近，平日以打零工維生，凶嫌與死者互不認識，針對殺人原因避重就輕，行凶動機有待調查釐清，檢方解剖發現李男至少身中五刀，法院已裁定羈押。

