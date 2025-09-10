防大咖落跑 矚目大案被告都電子監控

鍾文智因炒作TDR，被重判三十年五月徒刑定讞，判決確定後棄保潛逃中國。（資料照）

2025/09/10 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕鮑魚聞人鍾文智落跑不只一次，早於二○一○年間，他就曾捲入炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，被判刑定讞後，一度落跑，所幸被檢警逮回。這次，又炒作多檔在台灣發行的TDR，重判三十年五月定讞，結果潛逃出境成功。此舉也讓司法單位更注重防逃機制，後續一些重大案件的被告，都被要求配戴電子監控設備。

鍾文智第一次犯案被判處一年八月定讞，入獄前夕搞失蹤，台北地院、台北地檢署均對鍾發布通緝；二○一七年一月十三日，鍾企圖冒用他人護照潛逃出境時，被檢警即時攔阻將他送進監獄，他出獄後反而變本加厲，炒作揚子江船業、歐聖、明輝、超級等多檔在台灣發行的TDR，獲利逾四億元，最高院判處他有期徒刑三十年五月定讞，這次他又選擇落跑。

請繼續往下閱讀...

也因近年來陸續發生國寶集團總裁朱國榮、三聯集團負責人徐少東及鍾文智與涉及地下匯兌的屏東縣議員郭再添等人落跑事件，法務部和最高檢察署也舉辦「防逃法制研討會」建議修法引進「保全羈押」制度。

此外，如涉貪二七○○萬元的前中油煉製事業部執行長徐漢，也「掃到颱風尾，被合議庭命他加戴電子腳環。而前遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航，一審被重判十四年，案件上訴高院中，台北地方法院為了防止他逃逸，原本要求他戴上電子腳環，並每天拍照打卡，禁止接近港口及機場，後來被發現七次違規，為避免他成為鍾文智第二，高院緊急拘提他到案，並裁定羈押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法