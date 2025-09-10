模擬逃亡路線 換車牌設斷點／助鍾文智逃 3友藏匿人犯起訴

鍾文智逃亡路線曝光。（記者吳昇儒翻攝）

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR，被重判三十年五月徒刑定讞，判決確定後棄保潛逃中國。台北地檢署調查發現，鍾文智逃亡計畫縝密，找來同鄉友人鄭畯中、馮建英及游致暐，多次模擬逃亡路線，利用更換車牌等方式製造斷點，北檢昨偵結，依涉犯藏匿人犯罪將鄭等三人起訴。

檢警調查，高等法院刑事庭於去年十月十四日，合議評議未延長鍾文智的科技監控設備，同年月十七日解除鍾的設備後，讓其恢復自由行動，鍾文智擔心日後上訴遭到駁回，被判處重刑定讞，竟在宣判結果出來前，先聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英（另案通緝中），夥同游致暐（原名游林杰）等人，策劃逃亡事宜。

檢警追查，鄭畯中駕駛的NISSAN銀色車輛，載著馮建英、游致暐二人，多次在新北市石碇、平溪山區，模擬鍾文智的逃亡路線，尋找隱密地點更換車牌，設置斷點。

最高法院今年三月十二日駁回鍾文智的上訴後，全案判決確定，鍾則於宣判當日下午二時二十八分在台北市信義路五段，搭乘計程車前往預先計劃的新北市石碇區，在集合地點附近下車後，徒步約一公里，到永定國小附近會合。

鄭畯中則載著馮建英在約定地點，等候鍾文智抵達；同日下午三時十分，鍾文智搭上鄭男的車，三人再到附近隱密處，更換偽造車牌，設置斷點，躲避查緝。

鍾男等人行駛到平溪區後，與在該處接應的游致暐碰面，改搭游事先準備好的TOYOTA銀色轎車前往宜蘭，在頭城交流道下匝道後，失去行蹤。鍾文智疑先在宜蘭躲了一天，等候接應的漁船，隔日搭乘船隻逃往中國。

鄭畯中則回到平溪將NISSAN銀色車輛開回台北市交給游男，同月二十五日以十萬元代價，轉售給基隆某車行；兩日後，再將另輛TOYOTA銀色轎車以十九萬八千元，賣給汐止某車商，以此滅證，妨害執法機關調查人犯行蹤。

檢察官認為，偵訊時游、鄭二人未坦承犯行，且製造多重斷點，助重案人犯隱蔽，妨害司法公正，除依涉犯藏匿人犯罪起訴，並建請法院將二人從重判處有期徒刑一年八月；另鍾妹及其姪女等其他涉案人部份，則另案持續偵辦中。

