揮拳成傷或致死？ 民刑法官看法迥異

新竹市陳男在公園與吳男下棋時發生糾紛，吳男毆打陳男後不久，陳男即因顱腦損傷宣告不治，揮拳成傷或是致死？民刑法官看法迥異。（資料照）

2025/09/09 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一條寶貴人命，卻有不同的司法解讀！

新竹市陳男在公園與吳男下棋時發生糾紛，吳男毆打陳男後不久，陳男即因顱腦損傷宣告不治，然而院檢都不認為陳男的死與吳男揮拳有關，僅依傷害罪起訴判刑，然而家屬提附帶民事賠償四百萬時，案情卻大逆轉，新竹地院民事庭認定，吳男被打後到死都無其他外力介入，吳男需對陳男死因負責，最後判賠一百萬元。

法官調查，二○二三年五月一日下午六點多，吳男在新竹市建國公園內原與陳男下棋，吳男不滿棋子遭陳男隨意取走干擾棋局，竟徒手毆打陳男，致陳男左臉頰刮擦傷。

事後陳男死亡，家屬認吳男應負傷害致死刑責，檢察官認定陳男死因係顱腦損傷，家屬說吳男至少對陳男揮拳五次以上，法官勘驗監視器，發現吳男雖有揮拳，但並不能確定均有打到被害人，且法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，均無頭部正面以外傷勢。最後僅依傷害罪將吳男判刑六月。

家屬於附帶民事部分求償四百萬元，民庭法官認為，陳男於遭攻擊頭部後十餘分鐘內，即遭救護人員送上救護車並急救，期間並未再發生任何衝突，已可認定陳男頭部傷勢確實係導因於與吳男的衝突，吳男自應負擔侵權行為損害賠償責任，判賠一百萬元。

