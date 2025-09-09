為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    揮拳成傷或致死？ 民刑法官看法迥異

    新竹市陳男在公園與吳男下棋時發生糾紛，吳男毆打陳男後不久，陳男即因顱腦損傷宣告不治，揮拳成傷或是致死？民刑法官看法迥異。（資料照）

    新竹市陳男在公園與吳男下棋時發生糾紛，吳男毆打陳男後不久，陳男即因顱腦損傷宣告不治，揮拳成傷或是致死？民刑法官看法迥異。（資料照）

    2025/09/09 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一條寶貴人命，卻有不同的司法解讀！

    新竹市陳男在公園與吳男下棋時發生糾紛，吳男毆打陳男後不久，陳男即因顱腦損傷宣告不治，然而院檢都不認為陳男的死與吳男揮拳有關，僅依傷害罪起訴判刑，然而家屬提附帶民事賠償四百萬時，案情卻大逆轉，新竹地院民事庭認定，吳男被打後到死都無其他外力介入，吳男需對陳男死因負責，最後判賠一百萬元。

    法官調查，二○二三年五月一日下午六點多，吳男在新竹市建國公園內原與陳男下棋，吳男不滿棋子遭陳男隨意取走干擾棋局，竟徒手毆打陳男，致陳男左臉頰刮擦傷。

    事後陳男死亡，家屬認吳男應負傷害致死刑責，檢察官認定陳男死因係顱腦損傷，家屬說吳男至少對陳男揮拳五次以上，法官勘驗監視器，發現吳男雖有揮拳，但並不能確定均有打到被害人，且法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，均無頭部正面以外傷勢。最後僅依傷害罪將吳男判刑六月。

    家屬於附帶民事部分求償四百萬元，民庭法官認為，陳男於遭攻擊頭部後十餘分鐘內，即遭救護人員送上救護車並急救，期間並未再發生任何衝突，已可認定陳男頭部傷勢確實係導因於與吳男的衝突，吳男自應負擔侵權行為損害賠償責任，判賠一百萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播