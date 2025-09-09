未依規定配置救生設備╱安農溪泛舟1死5傷 業者過失致死罪起訴

宜蘭縣安農溪泛舟1死5傷，業者過失致死罪起訴。（資料照）

2025/09/09 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟六月間發生橡皮艇翻覆，釀成一死五傷。宜蘭檢方認為業者未依規定在艇上放二個救生圈，也沒有安排救生艇隨行，觸犯過失致死罪，將負責人李男與游女夫妻檔起訴，二人日後若與被害人家屬和解，建請給予緩刑宣告。

這起意外成了安農溪推廣泛舟活動二十多年來最嚴重的事故，事發原因眾說紛紜；檢察官歷經近三個月偵查，最近偵結起訴，認定橡皮艇先碰撞（未載明碰撞何物）致船身破裂，後來再撞岸壁翻覆釀禍。

起訴書指出，六月八日下午一點，三十多名遊客參加安農溪泛舟，分別乘坐五艘橡皮艇，每艘配置一名教練操舟，岸上有三名救生人員；五十九歲陳姓婦人搭乘的橡皮艇，船上有八名乘客及一名陳姓教練。

陳婦搭乘的橡皮艇出發後不久，碰撞造成右前側破裂，陳姓教練指示坐右側乘客往中央靠，接續航行到三星鄉雙賢二號橋上游七十公尺處，因碰撞岸壁翻覆，遊客落水後陸續獲救，仍有五人受傷；陳姓婦人則漂流一．七公里後才被救援上岸，但已無心跳，送醫急救宣告不治。

檢察官參酌宜蘭縣轄內水域從事泛舟活動應注意事項等相關規定，泛舟時每十艘或十艘以內泛舟艇（即橡皮艇），要配備一艘不載客救生艇負責安全救助，並於每艘橡皮艇放二個救生圈，這起意外發生當下，船上疏於放置二個救生圈，也未安排隨行救生艇，與陳婦死亡有相當因果關係。

檢察官認為，負責人李男與游婦犯過失致死罪嫌，二人坦承犯行，不否認過失責任，並積極與被害人家屬尋求和解，考量犯後態度良好，若在此案起訴或訴訟過程中達成和解，請予以二人緩刑宣告。

