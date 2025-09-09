為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    奪韓國WiC大賽最高榮譽 台灣消防研發抱回3金1銀

    2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽圓滿落 幕，我國斬獲 3金1銀。 （消防署提供）

    2025年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽圓滿落 幕，我國斬獲 3金1銀。 （消防署提供）

    2025/09/09 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕二○二五年第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽於上月圓滿落幕，我國消防隊伍以「火鳳攻擊包」、「火場救援拖運墊」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」共四項研發，斬獲三金一銀獎牌，其中火鳳攻擊包更榮獲最高榮譽Special Award特別獎，展現台灣在應變救災與永續設計的領先實力。

    火鳳攻擊包獲Special Award特別獎

    值得一提的是，由消防署技士宋明哲與台中市消防局研究員陳武記共同設計的火鳳攻擊包，以模組化設計讓水帶收納與展開更靈活，可肩背或手提並具夜光標示，能迅速完成初期出水，縮短火場控制時間，減輕長距離搬運負擔，在狹窄空間亦能靈活操作，並利用報廢水帶再製，兼具實用性與環保理念，成為台灣消防科研重要突破。

    至於台北市消防員許文政研發的火場救援拖運墊，其耐高溫布料與內建氣墊，可減少傷者二度受傷，並具備多把手，方便單人或多人快速拖運，能大幅縮短救援時間，降低體力消耗，並在狹窄樓梯、地下室等環境中發揮關鍵作用，同時也可應用於地震、車禍與緊急疏散，提升整體救援效率。

    此外，消防署研發的室內電動車滅火系統，以自動化機械覆蓋防火毯，透過底盤細水霧冷卻電池，有效抑制熱失控，能大幅降低深入地下火場的風險，提供即時感測數據輔助指揮決策，不僅能早期控制火勢、減少財產損失，更能增進社區與公共停車場的安全感。

    消防署長蕭煥章說，本屆比賽吸引美國、台灣、加拿大等十九個國家參與，我國消防同仁不僅在消防工作創新研發受到國際肯定，更象徵在「救災裝備創新」、「科研應用落實」及「環境永續推動」三大領域的堅強實力。

