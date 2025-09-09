為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假冒投資名人顧奎國 吸金1.4 億╱車手集團買泰達幣洗錢流向柬埔寨

    警方警方搜索機房，搜出大批工作機。（記者姚岳宏翻攝）

    警方警方搜索機房，搜出大批工作機。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/09 05:30

    勾結電信行店長 逾2百人受害

    〔記者姚岳宏／台北報導〕廿五歲吳姓男子經營車手集團，協助假投資詐騙機房取款，拿到錢後，將錢轉成泰達幣以「滙旺錢包」轉往境外柬埔寨虛幣交易所，甚至還與電信行掛勾，由其提供移工卡及工作手機，警方循線逮吳男及葉姓門市店長等四十嫌到案，初查詐騙被害人逾二百人，受騙金額高達新台幣一億四千萬元，正擴大清查。

    逮捕首腦吳男等40嫌

    刑事警察局偵七大隊調查，詐團先在臉書投放廣告，假冒投資名人「顧奎國老師」，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，假投資群組內成員則以獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，並下載註冊詐欺集團冒名製作的「訊捷投資」證券APP。

    詐團再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交款項，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託，並要求投入更多資金才能贖回本利。

    警方專案小組清查金流發現，自去年十二月至上月十一日，陸續在新北、台中、高雄等地拘提詐團取款車手，並持續溯源，查獲在台幕後控盤首腦吳姓男子等人，經解析詐團分工，發現都是境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款，後續將錢向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外滙旺錢包回水給境外詐欺機房。

    警查扣2萬3千顆泰達幣

    警方偵辦中發現，吳嫌結合高雄某電信行店長卅四歲葉姓男子，由他定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員避檢警追緝；警方分四波執行拘搜行動，將吳男及葉男等四十人查緝到案，查扣二萬三千多顆泰達幣及廿二萬元餘元現金，詢後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

