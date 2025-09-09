火爆男 8年前曾家暴女友 四寶媽 2婚出軌慘死異鄉

男子王朝科涉嫌駕車拖行、輾壓吳姓女友 致死，案發後3小時落網。 （警方提供）

2025/09/09 05:30

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕男子王朝科開車拖行趴在引擎蓋的吳姓女友，致吳女落地遭輾壓傷重不治，四十三歲的王男冷血兇殘有跡可循，據了解，他曾對同居女友家暴，也有恐嚇取財、妨害自由、毒品、竊盜等前科。而三十二歲已是四寶媽的吳女，則疑因透過抖音平台認識王男而二婚出軌，未料命喪異鄉，讓家人悲不可抑。

家住南投的王朝科，鄰居提到他都只有搖頭，因為他脾氣暴躁，且從年輕至今犯不少案，多次進出監獄，青少年就曾犯過恐嚇取財、妨害性自主等案，成年後則因毒品、妨害自由、竊盜、詐欺、公共危險等案被判刑，還曾潛入住家偷竊金飾，離開前並摸走十件內衣、六件內褲，行徑怪異。

據了解，王男八年前即曾對同居女友家暴，而他喜歡網路交友，與吳女疑似是在抖音平台認識，相識一個多月，女方即懷疑他另外結交女網友，六日才會不讓他駕車出門。

三十二歲的吳女則是二婚的四寶媽，其住屏東家人昨在南投殯儀館表示，吳女第一段婚姻生了四個孩子，吳女最大的孩子已上國中，而她二婚的丈夫住嘉義，王男六日開的車就是吳女二婚的丈夫所有，家人雖認識吳女丈夫，卻不知兩人何時結婚。

吳女家人到南投之前，曾先到嘉義找吳女的現任先生，吳女丈夫得知妻子命喪他鄉，哀痛崩潰竟吞藥，經送醫治療已無大礙，而清醒後也表明要為妻子料理後事。

遇恐怖情人 可打113或報警

警方表示，要防範類似王男這樣的恐怖情人，需從認識危險訊號做起，在交往初期即應多加觀察、嚴謹評估對方平時情緒是否極度不穩定，脾氣暴躁且容易失控，若不幸遇到，則應尋求親友與專業人士協助，撥打一一三保護專線或報警處理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

