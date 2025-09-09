冒名借發財金遭戳破 判刑4月

6旬男撿到別人的身分證，冒用其身分去紫南宮借金600元被戳破，南投地院判刑4月，若易科罰金折合12萬元。（記者陳鳳麗攝）

撿到他人身分證不還 拿去騙神明

〔記者陳鳳麗／南投報導〕六十二歲周姓男子因缺錢動歪腦筋，拿撿到的身分證，假冒他人身分到南投竹山紫南宮土地公廟欲借金六百元，廟方人員比對證件嚴格審查，發現周男長相、年齡與證件不符，報警移送法辦，南投地院法官審理後，將周男依偽造私文書罪，判處有期徒刑四個月，如易科罰金折合十二萬元。

欲借金六百元 涉偽造私文書

判決書指出，周姓男子二○二三年十一月才因毒品案服刑出獄，去年十月中旬在新竹一家網咖撿到楊姓男子的身分證，缺錢的他隔天就找兩名友人開車到南投竹山紫南宮，請其中一位朋友，以楊男的身分證字號、姓名、地址等資料幫他填借金單，他再拿楊男的身分證和單據到櫃檯去借金。

當天借金櫃檯人員仔細核對周男出示的身分證和借金單資料，發現身分證上的楊男照片跟周男完全不像，且周男年紀也比楊男老很多，櫃檯人員直接戳破「這是別人的證件！依規定不能借金給你！」，周男後來趕緊離開，廟方則報警處理。

如易科罰金 折合得繳12萬元

竹山警分局查詢楊姓男子，得知他在新竹網咖遺失證件，警方到網咖調閱影像等資料，查出周男假冒楊男身分借金，而周男後來也坦承是他缺錢冒用他人證件，南投地院以偽造私文書罪判刑四個月，若易科罰金折合十二萬元。

紫南宮表示，土地公慈悲，但信眾必須誠實且腳踏實地才能獲得庇佑，撿到別人證件不還，還假冒對方借金六百元，不但欺神也觸法，希望能作為其他信眾的借鏡。

