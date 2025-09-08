為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    當鋪珠寶盜撞警 挨轟4槍落網

    ▼高雄當鋪珠寶竊案嫌犯拒捕撞警車 ，警方開4槍逮捕陳嫌。 （記者黃良傑翻攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鹽埕警分局追查市價約卅六萬元的當鋪珠寶竊案，昨天發現遭鎖定的陳姓嫌犯駕車至鳳山區時，員警見時機成熟以偵防車前後圍捕，嫌犯拒捕還駕車衝撞警車、員警，員警緊急開四槍制止，順利逮人，所幸無人員受傷。

    警方前天接獲報案，稱鹽埕區府北路某當舖保險箱遭竊，經查損失現金、黃金、鑽石、手錶等物品，共損失市價約卅六萬元，警方成立專案小組偵辦。警方調閱監視器，立即鎖定翁姓男子（廿八歲）及陳姓男子（廿六歲）兩人涉有重嫌，警方於前天先在高雄市三民區將翁嫌查緝到案。

    專案小組昨天再追緝在逃的陳嫌，發現陳嫌駕駛轎車行經鳳山區博愛路，警方見時機成熟出動多部偵防車攔截圍捕，不料，陳嫌被困住時還企圖拒捕，竟駕車前後衝撞警車，並企圖衝撞員警，員警緊急開槍擊破犯嫌車輛的前後車輪，但陳嫌仍持續衝撞，員警再朝引擎蓋射擊兩槍，並持破窗器奮力破窗後將陳嫌拖出車外壓制，所幸無人員受傷。

    據了解，警方在陳嫌的身上查獲現金廿多萬元，部分金飾、鑽石疑已遭變賣，警方持續追查贓物下落。

    警方另在竊嫌後座車廂查獲一把長槍，陳嫌供稱是空氣長槍，是否有殺傷力待鑑識人員查證中。

    據調查，兩名嫌犯趁當鋪人員疏於注意時，從當舖抽屜拿鑰匙打開保險箱，警方昨偵訊後，將陳依刑法竊盜及妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

