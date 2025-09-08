為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    網拍大禹嶺高山茶 竟是毒茶包

    台中販毒集團，將愷他命等毒品裝進「台灣大禹嶺」茶包中，遭警方查獲。（記者陳建志翻攝）

    台中販毒集團，將愷他命等毒品裝進「台灣大禹嶺」茶包中，遭警方查獲。（記者陳建志翻攝）

    2025/09/08 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓、洪姓、蘇姓等三嫌，因長期無業且吸毒成癮，難以負擔毒品開銷，竟共組販毒集團牟利，三人為掩人耳目，利用台灣高山茶優良的形象，將愷他命、甲基甲基卡西酮裝進「台灣大禹嶺」茶包中，藉此規避警方查緝，警方一舉查獲一三一包的毒茶包，依涉嫌販毒等罪名移送台中地檢署偵辦。

    台中市警方接獲情資，發現陳姓、洪姓二人有毒品、竊盜等前科；平日以網拍維生的蘇嫌則無前科，三嫌明知毒品愷他命、甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵、浴鹽）是我國公告查禁的第三級毒品，卻意圖牟利及吸食，且利用台灣高山茶高品質的形象，以「台灣大禹嶺」為外包裝商標販毒。

    警方查出，三人以手機通訊APP與藥腳聯繫後，為規避查緝，約定在路邊車上進行毒品交易，警方跟監及蒐證後，聲請搜索票執行查緝，順利三嫌住處及車上，查扣印有「台灣大禹嶺」樣式的毒品茶包一三一包（經鑑驗含甲基甲基卡西酮成份）、愷他命一罐、愷他命一包、電子磅秤二個及手機四支等證物，訊後將陳、洪、蘇三名藥頭，以及三名藥腳共六人，依涉嫌毒品罪移送台中地檢署偵辦。

    警方呼籲，毒品的形態及外包裝愈來愈多變，提醒民眾不要喝陌生人所交給的飲料。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    

    

