黑幫勾結地政士 詐婦500萬2房產

刑事局中部打擊犯罪中心破獲具天道盟背景的彭姓主嫌詐騙集團，結合機房、車手、地政士、貸款金主，縝密分工行騙。（刑事局中打提供）

2025/09/08 05:30

假檢警老騙術 坑5人得手6千多萬

〔記者陳建志／台中報導〕嘉義經商退休的江姓婦人，去年接獲假檢警詐騙電話，誤信假檢警騙詞而交出金融卡，五百多萬存款被領取一空，更嚴重的是，名下兩筆房產也被設定抵押，貸款二千多萬全被騙走，她報案時還詫異反問警察，「檢察官介紹給我的代書（地政士），竟然是騙子？」，刑事局向上溯源，逮獲有天道盟背景的彭姓主嫌、邱姓與鄭姓地政士等廿七人，已知共行騙五人得手六千多萬元，依詐欺等罪名移送嘉義地檢署偵辦。

六十多歲的江婦在去年下半年，接獲假檢警詐騙電話，謊稱江婦涉入刑事犯罪，需把財產交付監管，證明自己沒有涉案，這是老騙術，江婦卻誤信而交出名下金融卡，銀行五百多萬存款很快被車手提領一空。

詐騙集團發現是肥羊，又得知江婦還有房地產，騙徒假冒檢察官打電話給江婦，威脅如不把房地產交給他們「監管」，將拘捕江婦關入監獄，假檢察官還舌粲蓮花說，可以介紹貸借款仲介業者「安心貸款」及地政士（代書），將江女在台中、新北市二間房產設定抵押貸款，貸得的二千多萬元交給他們「監管」，這筆錢全數被騙走，過程類似台灣版的「地面師」的劇情，江婦報案時還難以置信的說，「檢察官介紹的代書，怎麼會騙我？」。

警方向上溯源，發現該集團由具天道盟背景的彭姓主嫌（廿歲）等人所組成，彭男並涉嫌勾結兩名地政士行騙，該集團於全台各地提取詐騙贓款，或收取水錢牟得暴利，至少行騙五人，得手六千多萬元。

警方5波搜索 逮27人

刑事局組成專案小組，報請嘉義地檢署指揮，今年四至八月五波搜索拘提，逮獲主嫌彭男、抵押貸款控盤首腦吳姓主嫌（卅三歲）、黃姓貸款金主，以及邱姓、鄭姓兩名地政士等，共計廿七人，依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名移送嘉義地檢署，車手一人羈押，彭男等人坦承犯行，檢方裁定各二萬至十萬交保。

天道盟彭姓主嫌組成的詐騙集團，結合地政 士誆騙退休婦人抵押貸款，警方逮捕嫌犯， 搜出相關資料。 （記者陳建志翻攝）

