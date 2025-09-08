國小師4度酒駕 肇逃撞警／桃園教育局建議學校 從重懲停職處分

警方追逐許男的汽車，將他逮 捕。 （記者徐聖倫翻攝）

2025/09/08 05:30

許男酒測值○‧九四

〔記者徐聖倫、李容萍／綜合報導〕為人師表竟是酒駕慣犯！四十七歲的國小老師許冠偉昨凌晨零時許酒後駕車行經新北市林口區文化三路時，擦撞路邊停放的機車後肇事逃逸，甚至撞傷員警，最終仍被警方追捕攔下，許男酒測值高達○‧九四，經查，他曾有三次酒駕被法辦紀錄，這次被抓是第四次，承辦員警無奈嘆：「知法犯法，枉為人師。」

據悉，許男與朋友聚會結束，雖已不勝酒力，但仍自己駕車離開。他開車經過林口區文化三路時擦撞路邊機車後加速離去，有民眾見狀報警，警方出動警力進行攔截圍捕，其中有一名員警過程中被擦撞所幸僅輕傷，送醫包紮後無大礙，最終許男在育林街被警方包圍後拉下車並壓制在地。

許男身上散發濃濃酒氣，酒測值高達○‧九四，警方經查，赫然發現他是一名在桃園市蘆竹區某國小任職的老師，他另有三條酒駕紀錄，分別在二○一七、一九以及去年。台北市交通事件裁決所於裁決處官網上設立酒駕及拒測累犯公告專區，許男也入榜。

據了解，一七年許男初次因酒駕遭逮，台北地院判刑兩個月，併科罰金一萬元；一九年二度被警逮，桃園地院判刑三個月，併科罰金兩萬元；第三次則是去年，他在北市中山區某KTV歡唱，聚會結束酒駕載女友人返家，期間行經中原街擦撞路邊機車，三度被警逮，最終北院判五個月，以上三次判刑均得易科罰金。

總罰鍰最高恐破14萬

許男昨四度遭逮，警方查出他是累犯，他承認酒駕，並稱因為貪圖方便所以才自己開車回家，警詢後，依公共危險等罪嫌將許男移送法辦；另針對許男的交通違規，警方也開出數張紅單，總罰鍰最高恐破十四萬元。

法界︰酒駕累犯恐坐牢

法界人士則指出，許男是酒駕累犯，且昨已是第四次酒駕遭逮，未來法院即使判處得易科罰金之刑，檢察官極可能以難收矯正之效，拒絕讓他易科罰金，因此，許男恐面臨牢獄之災。

對此，桃市府教育局副局長賴銀奎回應，該案師酒駕後續處置，在程序上先由學校的教評會開會討論，並於今日上午召開，教育局已建議學校依「教師法」或「教育人員任用條例」規定，從重懲處並先予以停職處分。

