    社會

    撿到千萬元金條帶回家 老婦挨告侵占

    2025/09/08 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名七十八歲老婦人在巷口撿到三條總價高達九九五萬餘元的金條，警方調閱監視器找到老婦並依侵占罪送辦，老婦辯稱「以為是假的，我先拿回家，想等小孩下班再一起拿去警局」，說詞不被採信，桃園地院法官近日依侵占罪判罰老婦一萬兩千元罰金，金條已全數發還失主。

    老婦人於今年五月六日下午兩點多，在中壢區一處巷口撿到三條金條，總價值高達九九五萬九七五一元，失主發現金條不見，隨即向中壢警分局報案，警方循監視器找到人及金條，老婦辯稱，不知道是金子，以為是假的，先拿回家，想等小孩下班再一起拿去警察局，後來她就先去健身房。桃園地檢署檢察官認為，老婦若有意歸還，應暫時留在原處等候，或請店家協助尋找失主、報警，或是直接送到派出所，但她卻把東西撿起並帶回家，說詞顯為卸責、不足採信，偵結向法院聲請簡易判決。

    法官審酌老婦將失主遺落路邊的金條侵占入己，欠缺對他人財產的尊重，犯後又未能坦承等理由，依侵占罪判罰老婦人一萬兩千元罰金；據悉，這批遺失的金條為金飾業者所有，當時是要運送到工廠加工，沒想到在運送過程因行李箱破洞導致金條掉出。

