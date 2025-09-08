偽裝成自己 貼交友網站 盜網美IG照 違個資法判刑兩月

台北市一名林姓女子盜網美IG照，台北地院審結，認定林女違反個人資料保護法，判處有期徒刑二月、得易科罰金、緩刑兩年。（記者吳昇儒攝）

2025/09/08 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕別再盜用別人照片了！台北市一名林姓女子去年在Instagram（IG）上看到蔡姓女子的生活照非常漂亮，竟直接將其擷取下來，轉貼在交友網站上，偽裝成自己的照片。蔡女經友人告知，發現照片被盜用，憤而對林女提告。台北地院近日審結，認定林女違反個人資料保護法，判處有期徒刑二月、得易科罰金、緩刑兩年。

林女事後與對方調解 並賠償損失

檢警調查，林姓女子明知不可盜用他人照片，卻於去年五月十五日前，在IG上擷取蔡姓女子的生活照，放在自己iSugar愛甜心網站上，讓瀏覽的網友誤以為，照片上的美麗女子就是林女本人。

請繼續往下閱讀...

蔡女友人發現，蔡女的照片出現在網站上，誤以為她在玩交友網站，詢問後方知是照片被盜用。蔡女瀏覽確認後報警處理，警方依照林女的IP位置回追，並調閱相關資料後，鎖定其身分，約談她到案說明。

林女到案後，向檢警承認確實在IG上面擷取蔡女的生活照片三張，並用在自己的iSugar愛甜心用戶資料上。事後，林女與蔡女達成調解，並賠償其損失；蔡女則撤回誹謗、著作權法等告訴。

北院審結 得易科罰金、緩刑兩年

檢察官偵訊後，依違反個人資料保護法中的非公務機關非法利用個人資料罪，將林女起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，法官審理後，認為林女擷取他人照片使用實屬不該，考量雙方已經調解完成，且林女並無前科紀錄，故判處她有期徒刑二月、得易科罰金六萬元、緩刑兩年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法