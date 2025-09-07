為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    被詐198萬亡 法官採信生前證詞助討回公道

    台南地院採信死者的生前指證，認定陳、胡觸犯詐欺取財罪，將陳男判刑一年二月，胡姓員工判刑一年，並追徵犯罪所得約一九八萬元。（資料照）

    台南地院採信死者的生前指證，認定陳、胡觸犯詐欺取財罪，將陳男判刑一年二月，胡姓員工判刑一年，並追徵犯罪所得約一九八萬元。（資料照）

    2025/09/07 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕一名陳姓殯葬業者及公司的胡姓兼職業務，向被害人誆稱有菲律賓華僑要高價購買殯葬用品，若先購買骨灰座並委託代銷，轉手就可獲利八千三百二十五萬元，被害人遭詐一九八萬元，後來離世。台南地院採信死者的生前指證，認定陳、胡觸犯詐欺取財罪，將陳男判刑一年二月，胡姓員工判刑一年，並追徵犯罪所得約一九八萬元。

    殯葬詐騙慣犯判一年二月

    據檢方追查，陳男實際掌控多家殯葬公司，胡男則在公司兼職業務，兩人在二○一七年間向被害人誆稱，有菲律賓華僑願高價購買殯葬用品，聲稱只要先購買骨灰座並委託代銷，就能轉手獲利高達八千三百二十五萬，實際上疑似只想騙被害人購買骨灰座。

    被害人信以為真，分多次交出合計一九八萬四千元，換得新宜城園區平面火化骨灰座十八座；胡男依成交件數，抽取百分之十至十五佣金。然而被害人遲未接獲任何銷售消息，聯繫陳、胡也無結果，驚覺受騙報案，陳、胡二人被起訴移審後，被害人去年間逝世。

    南院法官開庭時，引用刑事訴訟法第一五九條之三的規定，認為被害人生前供述詳盡，並附有契約書、聲明書等文件佐證，具有特別可信情況，且與本案待證事實具關聯性，具證據能力；此外，法官查出陳男過去也涉多起類似犯行，依此判刑。

    圖
    圖
