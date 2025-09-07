競速危駕? BMW高速追撞施工者1死2傷

BMW轎車行經新北市新店區新潭路一段，疑因下坡速度過快，失控撞上充當「緩撞車」的貨車，波及3名工人釀1死2傷。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/07 05:30

〔記者鄭景議／新北報導〕一輛BMW轎車於昨天上午行經新北市新店區新潭路一段下坡路段，高速追撞正在前方路面施工中的大貨車，大貨車被撞得瞬間往前推進波及三名工人，三十歲劉男被壓在車底，送醫不治，另二名工人輕傷；警方詢後將黃男依過失致死罪移送法辦。

下坡路段 兩車高速狂飆

監視畫面顯示，肇事前BMW與後方另一輛車，一前一後同時沿著下坡高速狂飆，當時對向正好有來車，雙方會車過後，BMW未減速直接撞擊停放於施工地點的大貨車，高速跟在後方的汽車見狀，緊急急切到對向車道，閃過後離去。警方不排除當時兩車有競速或追車行為，將擴大調閱監視器及追查兩名車主有無危險駕駛等犯行。

見撞車 另車飛車閃過離去

肇事黃男否認與他車競速，向警方表示，當時正要返家，一路上未與其他車輛發生糾紛，不認識後方汽車駕駛，他是因為彎道視線不佳，加上有對向來車沒注意車前狀況所致。黃男僅輕微擦傷，車上無乘客，酒測值零。

警方指出，三名工人當時正在進行台北自來水事業處的「閥栓巡查及孔蓋周邊路面平整維護工程」，三十六歲黃男循新潭路往二段方向行駛，沿著下坡高速狂飆，直接撞擊擋在三名工人前方、充當「緩撞車」之用的大貨車，BMW當場嵌入大貨車車尾，車頭凹陷，引擎蓋掀起，貨車遭撞後往前推進，波及前方施工人員。

