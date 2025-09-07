為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    砸419萬買隕石加持 蛤!是玻璃

    楊女花四一九萬元買了八件沉香串珠和隕石，後來證實都是人造品。 （情境示意圖，記者顏宏駿攝）

    楊女花四一九萬元買了八件沉香串珠和隕石，後來證實都是人造品。 （情境示意圖，記者顏宏駿攝）

    2025/09/07 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一間「心靈咖啡館」，除了賣咖啡，店家還與賣沉香珠串和隕石等寶物的林姓姊妹做起「品香會」，一名篤信佛法的楊女被帶來參加「品香會」，賣家聲稱寶物都是天然礦石，並經觀音佛祖加持，可以消災改運，楊女共花四一九萬元買下八件「寶物」，但拿到「台灣寶石學院暨鑑定所」鑑定，卻認定是玻璃或人造石。楊女對賣家提告詐欺雖獲敗訴，但他對林姓姊妹提出民事求償，法官認可鑑定結果，認為天然礦石與人造石價值有別，賣家違反買賣契約，應退還四一九萬元給楊女。

    法官判賣家全額吐還

    判決書指出，楊女被「心靈咖啡館」老闆夫婦引薦參加店裡的「品香會」，一對林姓姊妹帶來沉香串珠、隕石、牟尼珠，聲稱這些寶物都有觀世音菩薩降臨加持、可改善厄運。楊女於二○二一年四月至十月間，共花四一九萬元購買八件寶物，其中最高價的紅色隕石要價一○八萬元，四件沉香串珠從四十九萬元至一百萬元不等。

    楊女被邀請加入賣家成立的LINE群組，一名李女向楊女透露，自己發現劣質品後要求賣家退還遭拒，她揚言提告，賣家才退還。楊女驚覺有異，把所購之物拿到台灣寶石學院暨鑑定所鑑定，顯示竟是「人造材料之玻璃合成物」。

    楊女認為「品香會」明明賣得是玻璃贗品，竟糊弄她是來自外太空的天然宇宙隕石或高貴沉香串珠，讓她受騙上當。林姓姊妹否認，表示曾強調「不附鑑定報告書」原告也接受，並可帶回家鑑賞數月，期間也可更換商品，她們從未脅迫原告購買，也未施行詐術。

    法官表示，被告所賣物件，經鑑定結果為「人造材料之玻璃」、「沉香木」，顯與之前聲稱外太空礦石、珍貴沉香串珠有極大差別，原告主張解除買賣契約並請求退還買賣價金有據，判林姓姊妹返還四一九萬元。

    熱門推播