8年級男女法醫 1年助驗千具屍

謝宇宣走訪嘉義各鄉鎮市，蒐集各大廟宇幸運小物。（記者王善嬿攝）

2025/09/07 05:30

謝宇宣、楊馥綺 協助檢警追真相 面對遺體頭貼大悲咒 百無禁忌

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民俗農曆七月禁忌多，嘉義地檢署八年級生法醫謝宇宣及楊馥綺，運用法醫學專業輔以科學鑑驗，為意外或可能非病死的死者屍體檢驗，協助檢警釐清死因，百無禁忌；兩人曾遇過家屬在屍體頭上貼大悲咒，通常避免影響檢驗結果，會將符咒移除，但仍考量家屬心情，在不影響相驗程序情形下，予以通融。

不影響驗屍程序

會兼顧人情通融

卅二歲謝宇宣畢業於台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，因警官父親與護理師母親影響，投身法醫工作。謝宇宣說，司法相驗屍體如拼拼圖，透過檢驗屍體、鑑識警察提供現場跡證、居民生活習慣與行為模式等證據，幫助他抽絲剝繭，迅速、正確找出死因。

謝宇宣走訪嘉義各地，蒐集如嘉義城隍廟狗骨仔轎子模型等各大廟宇「幸運小物」，了解各地民俗，希望為死者及家屬找到正確、合理死因。嘉檢每年平均相驗案件約一千件，農曆七月案件多「很旺」，會趁走訪到各大廟宇時，祈求神明庇佑轄內平安無事。

他說，法務部近年陸續於北、中、南區成立法醫影像中心，嘉義地區遇重大案件，可送南區法醫影像中心進行電腦斷層掃描，像沒有外傷的屍體可能是骨折、內臟受損而亡，電腦掃描出確切位置，加速相驗效率，有時還可避免解剖屍體。

卅四歲楊馥綺畢業於慈濟大學物理治療系，曾任物理治療師，對一般人不忍目睹的解剖及難忍受的屍臭，她淡定說「已經很習慣」；農曆七月相驗時，曾遇到家屬在屍體頭上貼大悲咒，她表示，只要不影響驗屍程序，會兼顧人情通融。

嘉檢法醫師謝宇宣（左）、楊馥綺（右）運用專業檢驗屍體，助檢警釐清死因真相。（記者王善嬿攝）

