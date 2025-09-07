為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8年級男女法醫 1年助驗千具屍

    謝宇宣走訪嘉義各鄉鎮市，蒐集各大廟宇幸運小物。（記者王善嬿攝）

    謝宇宣走訪嘉義各鄉鎮市，蒐集各大廟宇幸運小物。（記者王善嬿攝）

    2025/09/07 05:30

    謝宇宣、楊馥綺 協助檢警追真相 面對遺體頭貼大悲咒 百無禁忌

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民俗農曆七月禁忌多，嘉義地檢署八年級生法醫謝宇宣及楊馥綺，運用法醫學專業輔以科學鑑驗，為意外或可能非病死的死者屍體檢驗，協助檢警釐清死因，百無禁忌；兩人曾遇過家屬在屍體頭上貼大悲咒，通常避免影響檢驗結果，會將符咒移除，但仍考量家屬心情，在不影響相驗程序情形下，予以通融。

    不影響驗屍程序

    會兼顧人情通融

    卅二歲謝宇宣畢業於台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，因警官父親與護理師母親影響，投身法醫工作。謝宇宣說，司法相驗屍體如拼拼圖，透過檢驗屍體、鑑識警察提供現場跡證、居民生活習慣與行為模式等證據，幫助他抽絲剝繭，迅速、正確找出死因。

    謝宇宣走訪嘉義各地，蒐集如嘉義城隍廟狗骨仔轎子模型等各大廟宇「幸運小物」，了解各地民俗，希望為死者及家屬找到正確、合理死因。嘉檢每年平均相驗案件約一千件，農曆七月案件多「很旺」，會趁走訪到各大廟宇時，祈求神明庇佑轄內平安無事。

    他說，法務部近年陸續於北、中、南區成立法醫影像中心，嘉義地區遇重大案件，可送南區法醫影像中心進行電腦斷層掃描，像沒有外傷的屍體可能是骨折、內臟受損而亡，電腦掃描出確切位置，加速相驗效率，有時還可避免解剖屍體。

    卅四歲楊馥綺畢業於慈濟大學物理治療系，曾任物理治療師，對一般人不忍目睹的解剖及難忍受的屍臭，她淡定說「已經很習慣」；農曆七月相驗時，曾遇到家屬在屍體頭上貼大悲咒，她表示，只要不影響驗屍程序，會兼顧人情通融。

    嘉檢法醫師謝宇宣（左）、楊馥綺（右）運用專業檢驗屍體，助檢警釐清死因真相。（記者王善嬿攝）

    嘉檢法醫師謝宇宣（左）、楊馥綺（右）運用專業檢驗屍體，助檢警釐清死因真相。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播