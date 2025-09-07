為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    第三方支付洗錢日益嚴重

    2025/09/07 05:30

    〔記者林嘉東／台北報導〕第三方支付平台「台灣里」惡性倒閉，負責人簡坤松涉替詐欺集團、非法博弈業者洗錢，金額達八十四億餘元，比起日前涉助詐團和博弈業者洗錢遭查辦的第三方支付平台易沛（洗錢五十四點六億元）、旺沛大（洗錢六十億元）還要多，嚴重危害第三方支付交易秩序與誠信，辦案人員認為亟需研擬防制對策。

    動輒數十億

    嚴重危害金融秩序

    刑事警察局打詐中心表示，不肖第三方支付平台業者，多半與賭博網站配合，由人頭空殼公司與第三方支付業者簽約，藉此設下金流的斷點，等到第三方支付虛擬帳戶生成後，轉給賭客「入金」。博弈網站「出金」時，為躲避查緝，則會使用第三人匯款等模式，將賭金匯出。

    本來用來保障雙方交易的第三方支付平台，竟成為洗錢工具且日益嚴重，第三方支付平台業者則藉此抽取手續費。

    金管會發現此漏洞，嚴格要求業者須完成洗錢防制、服務能量登記，並嚴查收款公司身分；但賭網或假投資詐團的洗錢金額巨大，業者獲利頗高，以致仍有業者鋌而走險。

    洗錢防制法規定，協助洗錢財物達一億元者，觸犯三年以上、十年以下徒刑的重罪，還可併科最高一億元罰金；未達億元者也會被處六月以上、五年以下徒刑，及併科五千萬元以下罰金，且往往還會被認定為賭博、詐欺共犯，罪加一等。

