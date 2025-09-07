台灣里影武者助詐團博弈洗錢84億／簡坤松潛逃澳門 列專刊追緝

第三方支付平台「台灣里」實際負責人簡坤松名列「外逃通緝犯」專刊追緝名單第二名。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/07 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕在台經營廿多年的第三方支付平台「台灣里」，無預警停止服務，惡性倒閉。高雄地檢署今年六月搜索約談後，將四十六歲平台負責人黃柏菖等六人聲押禁見，但公司實際負責人簡坤松已潛逃出境，法務部調查局查出簡男潛逃至中國澳門，昨將他列入「外逃通緝犯」專刊追緝名單，著手跨國緝拿行動。

人頭負責人黃柏菖等6人收押

調查局發布通緝專刊指出，台灣里國際有限公司實際負責人簡坤松自二○二三年起，成立八十五家人頭公司做為該公司的特約店家，經由介接第三方以該公司第三方支付代理收款名義，收受非法博弈業者入金及其他來源款項，先行撥付至人頭公司帳戶後，再領出現金交付詐騙集團或博弈業者，以掩飾及隱匿不法金流流向，統計自二○二三年三月至今年五月間，洗錢金額達八十四億餘元。

請繼續往下閱讀...

高雄地檢署六月三日指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高市警方，前往高雄、台北、屏東等十二處執行搜索，拘提黃男等十四人到案，複訊後認為黃男等六人違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌疑重大，法官裁定六人收押偵辦。雄檢指出，黃男等人涉以合法第三方支付公司為掩護，利用人頭公司收受不法集團與來源不明的資金將黑錢洗白。

台灣里資本額八千萬元，二○○一年起提供代收代付服務，主打信用卡、ATM、超商取貨、超商條碼代碼收款等線上代收款服務。調查局查出，公司實際負責人為五十四歲的簡坤松，在高雄地檢署搜索前，即潛逃至中國澳門，雄檢六月十八日發布通緝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法