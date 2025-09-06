愛情詐團剝皮48男1713萬／孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希。（取自林沐希IG）

〔記者王定傳／台北報導〕男子蘇逸文等人設立「潘朵拉傳藝」等公司，招募網紅孫安佐的表姊「Ariel」林沐希等網紅、藝人，引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，由「製作人、代聊手」以女網紅名義網路交友，再以「業績未達標要接受潛規則」等理由，騙被害人拿錢買公司為她們發行的寫真集，從四十八名被害者手中詐得一七一三萬餘元，台北地檢署昨依詐欺等罪起訴蘇男、林沐希等卅五人，對蘇求刑十五年，林女求刑五年。

此為同案的第二波起訴，兩波加總的被害者約八十多人。檢方調查，蘇逸文與共犯楊安仁、阮博辰分別設立潘朵拉、唯恩工作室、金百盛企業社等公司，並在台北市中山區租屋作為機房，進行「假交友、真詐欺」騙錢。

林沐希陪吃飯 詐得47萬

詐團派出「製作人、代聊手」透過交友軟體尋找被害者，並透過LINE、IG噓寒問暖、聊天經營感情，另招募林沐希等十六名網紅或藝人（有四人已起訴）拍攝寫真，要藝人配合詐術劇本人設、話題與被害人互動，甚至見面增加真實感。

檢警追查，被害人墜入感情陷阱後，詐團即以買寫真就交往、缺業績或不達標「會被派去情色聚餐推銷寫真、被迫拍A片或陪睡」等理由騙被害者掏錢；其中林女從去年十一月至今年四月，四度配合詐團劇本與被害者見面吃飯，共同詐得四十七萬餘元；此外，補教名師、律師陳明珠涉洩漏偵查秘密給一名涉案女藝人，並協助藏放藝人工作用平板電腦。

律師陳明珠幫串證 求刑一年

檢方認為，蘇男等三名首腦犯後態度惡劣，惡性重大，各求刑十五年、各併科五千萬元罰金；十七名製作人、代聊手各求刑五年；十二名藝人利用粉絲愛慕配合犯案，各求刑五年；陳明珠犯後試圖串證，態度不佳，嚴重傷害律師群體公益形象，求刑一年。

