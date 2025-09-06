為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東議員郭再添入獄前潛逃 妻也被判刑

    屏東縣議員郭再添因地下匯兌案被判刑確定，入獄前潛逃。 （資料照）

    屏東縣議員郭再添因地下匯兌案被判刑確定，入獄前潛逃。 （資料照）

    2025/09/06 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣前國民黨籍議員郭再添與其中國籍妻子王曉燕，選舉期間涉收受中資，從中國引進未經衛福部核准輸入的「連花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，被檢方依違反選罷法、反滲透法及藥事法起訴；郭再添另在五月間因地下匯兌案被判刑確定，卻在入獄前潛逃。亦涉入違反藥事法的中配王曉燕，日前被屏東地院判刑六月、不得易科罰金，但可易服勞役，還可上訴 。

    輸入中國藥品幫夫助選

    二○二二年基層公職人員選舉前，王曉燕為使丈夫郭再添順利當選屏東縣議員，在郭的服務處存放「连花清瘟胶囊」（下稱「連花清瘟膠囊」）藥品，檢方認為郭、王兩人利用新冠肺炎疫情流行，刻意招攬不特定的選民免費領取「連花清瘟膠囊」，並實際發放給多位民眾，不僅危及大眾用藥安全，還破壞民主政治的正當運作及選舉公平性，依此起訴。

    屏東地院審理認為，王女觸犯藥事法轉讓禁藥罪，將她判刑六月，因法定刑為「七年以下有期徒刑」，依法不得易科罰金；至於涉嫌違反反滲透法部分，法官認為證據不足，難以認定其違法犯行。屏院審酌王女對選舉公正危害程度，應成立預備投票行求賄賂或不正利益罪，依公職人員選舉罷免法規定，宣告褫奪公權一年。

    從事地下匯兌的郭再添，五月間被判刑四年確定，雖被境管及限制出海，但他仍在發監前潛逃無蹤，如今妻子王曉燕也遭判刑，郭再添的行蹤再度成為話題。

