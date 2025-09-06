柯文哲前隨扈涉當賭場白手套

前台北市長柯文哲隨扈林義偉80萬交保。（記者王定傳攝）

2025/09/06 05:30

〔記者王定傳、王冠仁／台北報導〕台北市警北投分局保防組長楊健良，任職萬華分局時疑包庇「福星電子遊戲場」經營百家樂賭場，共犯包括曾任前台北市長柯文哲隨扈的林義偉（見下圖右，記者王定傳攝）等人。台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處等單位發動搜索，訊後依刑法包庇賭博、貪污治罪條例的違背職務行賄等罪，諭知楊、林各八十萬元交保及限制出境出海。

林義偉居間打點 80萬交保

其他被告部分，賭場負責人李冠龍涉嫌意圖營利賭博罪，訊後兩百萬元交保；賴姓現場負責人五十萬元交保；疑為股東的某議員吳姓助理，涉意圖營利賭博罪卅萬元交保，到案的十三人均獲交保。據悉，多數涉案人否認經營賭場、插股或貪污等行為。

警官楊健良交保、調非主管職

台北市警局昨天指出，警方偵辦刑事案件，發現楊員涉貪即主動偵辦，楊員獲交保後，立即將他調整為非主管職務，調至法規室警務正，靜候偵審結果，並從嚴追究相關人員行政及考監責任。

據了解，涉入本案的林義偉，辭去警職後就住在福星電子遊戲場樓上，疑為賭場白手套，負責「打點」相關人。

