法界：描述過多案情 有利潛在被告串證

台中市環保局透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲清潔隊員涉長期違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供)

2025/09/06 05:30

〔記者林嘉東／綜合報導〕台中地檢署偵辦台中市環保局清潔隊員集體涉貪案，環保局在約談行動尚未結束前，搶先對外發布新聞，引發爭議。北部一名資深檢察實務界人士指出，偵查不公開主要在拘束辦案機關，偵辦期間原則上不宜對外發布新聞，以免影響偵辦方向與證據蒐集，並維護尚未被判決有罪被告之權益。被調查的機關站在維護機關立場，對外發布新聞時，不宜講太多，最簡單的說法就是全案已進入司法程序，靜候調查，若對外說明時透露過多案情，會讓偵查機關懷疑，是否想要透過發布新聞透露給尚未曝光的潛在被告進行串證、滅證等。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，台中市環保局為維護機關形象，對外發布新聞原本無可厚非，但應拿捏好界線，不能提及與案情有關的內容。

何俊英表示，被調查的機關面對有同仁涉及貪瀆案件，發佈新聞有一定的原則與界限，大多會強調全力配合司法機關調查，勿枉勿縱，不會碰觸與案情有關、過於細節的內容，只要不要逾越界線，大多不會涉犯洩密罪。本案台中市環保局疑逾越這條界線，對於案情有過多描述，檢察官基於偵查不公開原則，對環保局展開必要了解，但還要看檢察官掌握多少證據才能判斷。

