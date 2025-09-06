清潔隊員集體涉貪 還在約談就搶先曝光／檢:中市環局恐違偵查不公開

台中市環保局透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲清潔隊員涉長期違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供)

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員涉長期收賄、私自清運廢棄物一案，環保局在檢方指揮辦案人員約談偵查行動尚未結束、還在偵訊涉案人時，就搶著發布新聞稿，之後又下架，引發可能提前曝光案情等爭議。台中地檢署昨天表示，環保局此舉未事先知會中檢，也未獲中檢同意，恐已違反「偵查不公開」規定，將提報至中檢偵查不公開檢討會議中討論，屆時將請環保局說明。

檢將傳環局人員說明

據了解，台中地檢署四日指揮廉政署及調查局展開大規模搜索，約談十一名涉案被告與三名證人，偵訊行動至昨天（五日）清晨六時才暫告一段落；未料檢方發現，環保局於四日晚間就已發出新聞稿，並被部分媒體引用報導，中檢錯愕之下，請廉政署人員詢問環保局發稿過程，環保局遂將新聞稿下架。

環局 ：只是想說明作為

中市環保局表示，該案是由局方主動查獲不法隊員並法辦，環保局尊重及配合檢方偵辦，四日發新聞稿目的，是主動向外界說明此案的行政調查與作為，更宣示該局打擊犯罪與對廉政的堅持。

環保局指出，局方不了解檢方偵辦方向與內容，發布新聞嚴守偵查不公開原則，新聞稿中僅說明運用科技監管垃圾車，主動發現員工涉非法收運廢棄物，已移送檢調等，對人員風紀管理絕不寬貸，將持續杜絕舞弊，維護市民對公務機關的信任。

