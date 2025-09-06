為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    清潔隊員集體涉貪 還在約談就搶先曝光／檢:中市環局恐違偵查不公開

    台中市環保局透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲清潔隊員涉長期違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供)

    台中市環保局透過垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲清潔隊員涉長期違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供)

    2025/09/06 05:30

    新聞稿緊急下架

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員涉長期收賄、私自清運廢棄物一案，環保局在檢方指揮辦案人員約談偵查行動尚未結束、還在偵訊涉案人時，就搶著發布新聞稿，之後又下架，引發可能提前曝光案情等爭議。台中地檢署昨天表示，環保局此舉未事先知會中檢，也未獲中檢同意，恐已違反「偵查不公開」規定，將提報至中檢偵查不公開檢討會議中討論，屆時將請環保局說明。

    檢將傳環局人員說明

    據了解，台中地檢署四日指揮廉政署及調查局展開大規模搜索，約談十一名涉案被告與三名證人，偵訊行動至昨天（五日）清晨六時才暫告一段落；未料檢方發現，環保局於四日晚間就已發出新聞稿，並被部分媒體引用報導，中檢錯愕之下，請廉政署人員詢問環保局發稿過程，環保局遂將新聞稿下架。

    環局 ：只是想說明作為

    中市環保局表示，該案是由局方主動查獲不法隊員並法辦，環保局尊重及配合檢方偵辦，四日發新聞稿目的，是主動向外界說明此案的行政調查與作為，更宣示該局打擊犯罪與對廉政的堅持。

    環保局指出，局方不了解檢方偵辦方向與內容，發布新聞嚴守偵查不公開原則，新聞稿中僅說明運用科技監管垃圾車，主動發現員工涉非法收運廢棄物，已移送檢調等，對人員風紀管理絕不寬貸，將持續杜絕舞弊，維護市民對公務機關的信任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播