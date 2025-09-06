收3年黑錢 違法私運廢棄物 台中清潔隊涉弊 2人收押

環保局透過垃圾車GPS行車軌跡，查獲清潔隊員涉違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供)

2025/09/06 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市政府環保局北屯區清潔隊爆出長達三年集體違法收運垃圾黑幕！張姓隊員涉收受業者賄賂，偏移垃圾車路線一四二次，為業者私運廢棄物；台中地檢署前天指揮廉政署搜索，約談十一名涉案被告與三名證人，將張員與張姓業者聲請羈押禁見獲准，另有五名涉案隊員交保、四名相關被告無保請回。

環局查核 垃圾車偏移路線142次

檢廉追查，張員自二○二一年起，明知市場產出的廢棄物應另外收費處理，卻指揮同事駕駛垃圾車私自收運，使業者得以規避市府訂定的廢棄物代為清除處理費。

檢方掌握張員將不法所得，分給其他垃圾車駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」給同僚，要求配合封口。多名涉案人承認有不當行為，張員與張姓業者則對關鍵案情交代不清，為防串證，法官裁定二人羈押禁見。

張員指揮同事私運 5隊員交保

中檢指出，被告涉違背職務受賄與圖利罪，不法行為持續多年、影響甚鉅，將持續釐清是否還有更多不法利益輸送鏈。

環保局指出，去年三月查核垃圾車GPS（衛星定位），發現一輛垃圾車多次偏離收運路線，埋伏查出該車到特定地點接駁不明車輛廢棄物，再由張員指使其他隊員運往焚化廠，偏離路線一四二次，移請檢廉偵辦。

不過中檢前天的約談行動尚未結束前，台中市環保局就搶發新聞稿，檢方怒斥恐違反偵查不公開規定，將要求環保局官員赴中檢召開的相關會議說明。

