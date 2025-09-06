2黑幫組假網拍詐團 4惡求30年重刑 竹聯弘仁會、太陽聯盟共謀 一行騙一洗錢

兩大黑幫組假網拍詐團，竹聯幫弘仁會分子陳諺臻等負責機房行騙。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫弘仁會分子陳諺臻與另一黑幫太陽聯盟幹部林筳樺，合組假網拍詐騙集團，前者負責機房行騙，後者負責水房洗錢，兩幫再找來越南籍阮庭翔擔任旗下車手總指揮，指示遍布全台的車手提領贓款，已查出有一○一位民眾受害，不法所得逾一二○○萬元；台中地檢署認定陳男等四人是詐團最上游的首腦和高層幹部，起訴後具體求處三十年重刑。

找越籍男指揮車手 全台取贓

在此之前，檢方已第一波起訴由阮庭翔為首的十五人車手集團，台中地院月前將阮男判刑十二年六月、車手頭阮孟光判刑十年二月。

瓦解此一集團的刑事警察局國際刑警科偵一隊，查出全案由陳諺臻統籌及執行行騙，手法是透過臉書、IG從事假網拍，遙控詐欺機房佯稱低價販售名牌球鞋、名牌安全帽等吸引買家，要求被害人先付款，款項一入帳立即由車手領出，交給林筳樺負責的水房，利用加密貨幣將贓款洗至境外。兩幫事先約定七三分帳，弘仁會拿七成、太陽聯盟拿三成。

一收帳即洗出 檢警共逮19人

至於阮男是以工作名義合法來台，長居台中，被詐團吸收後，在全台安排十四名外籍車手，他每天從基隆到屏東南北奔波，收取車手上繳的贓款，再交給太陽聯盟負責的水房洗錢。

此外，阮男協助詐團以每張一萬六千元至二萬一千元不等，大量購買人頭帳戶提款卡，再由車手頭分配給旗下車手，到不同縣市的ATM提領。

檢警自去年十一月至上月間展開五波搜索行動，共逮捕十九人，查扣折合台幣一千一百一十六萬元的泰達幣、名車等各式贓證物，還起獲大麻、安非他命等毒品。

