頭部大量出血亡 高市大社婦命案 疑他殺

2025/09/05 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市四十三歲張姓男子八月卅日清晨涉嫌攻擊義大醫院保全被捕，胞姊聯絡不上張男的五十四郭姓同居人，前往其住處查看，赫見郭婦已死亡二天。檢方昨天解剖死者複驗，發現可能的致命傷為頭部左後側大量出血，疑遭他殺。

警方上月卅日獲報，張男到高雄市燕巢區義大醫院，因情緒不穩，說不清楚來意，竟拿地磚砸破醫院玻璃門、打傷保全，警方依傷害及毀損罪將他逮捕。

張男的胞姊得知後，欲聯繫張男的郭姓同居人未果，前往位於大社區的張男住處查看，赫見郭婦陳屍屋內。仁武警分局獲報，懷疑張男涉有重嫌，將他帶到現場，但張男無法自控情緒，只能先將他強制就醫。

警方勘查命案現場，見張男的同居人郭女倒臥床上，面部發黑，床上遺留血漬。橋頭地檢署檢察官周子淳昨天會同法醫解剖死者，發現臉部表面於右顴骨部位有擦挫傷、左上臂疑似皮下軟組織出血、右手掌背面紅腫、左手掌背面多處挫傷、皮下出血，但均非致命傷口。

可能致命傷為，左後側頭皮下方至頭蓋骨上方大量出血，右上顎骨及顴骨分離性骨折，骨片完全分離，鼻中隔骨折，可能有腦幹軸突損傷（需另外化驗腦幹組織），但確切死因尚待法醫研究所出具鑑定報告。檢方表示，此案為適用國民法官法已由「國民法官專責小組」辦案團隊深入調查死因。

