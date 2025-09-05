為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    涉包庇賭博電玩 警保防組長遭約談

    台北市警北投分局保防組長楊健良疑涉包庇賭博業者遭搜索約談。（資料照）

    台北市警北投分局保防組長楊健良疑涉包庇賭博業者遭搜索約談。（資料照）

    2025/09/05 05:30

    楊健良等13人到案

    〔記者王定傳、劉慶侯／台北報導〕台北市警北投分局保防組長楊健良，疑任職於萬華警分局時，涉包庇轄區內賭博業者「福星電子遊戲場」，台北地檢署昨天指揮警調等多個單位，兵分卅一路搜索楊男的辦公室、福星電子遊戲場等處，約談楊健良。曾當過刑警的福星實際負責人林姓男子、疑為福星股東之一的吳姓議員助理等十三人，全案朝違反貪污治罪條例、刑法包庇賭博、意圖營利供給賭博場所等罪嫌偵辦中。

    電玩設密室經營賭場

    據了解，福星電子遊戲場表面上在台北市萬華區西門町合法經營電玩店，實際上設有「密室」，暗中經營百家樂職業賭場。楊員約於三個月前，才由萬華警分局保防組長職位，調任北投分局保防組長，但他疑於萬華分局任內，涉包庇該店業者，且疑有洩漏臨檢訊息等行為。

    北檢檢察官昨天指揮台北市調處、警政署督察室、台北市政府警察局督察室、刑事警察大隊、萬華分局、松山分局，搜索楊員辦公室的座位區、福星電子遊戲場，約談楊員、林男、吳男等十三人，依違反貪污治罪條例、刑法賭博等罪，漏夜偵訊中。

    北投警分局昨天表示，將以「毋枉毋縱、依法究辦」原則全力配合檢調警偵辦，若有違法情事，即召開考績會嚴懲，絕不寬貸。

