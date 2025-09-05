租遊艇運6億元大麻 船長判刑9年 罰百萬

海巡人員從劉冠德駕駛的遊艇上查獲黑市價格逾6億元的 322公斤大麻。 （資料照、屏檢提供）

2025/09/05 05:30

檢巡攔截 逮7人

〔記者李立法／屏東報導〕毒品走私集團買通台灣船長劉冠德等人，利用出租遊艇在海上接運黑市價逾六億元的三百二十二公斤大麻，在即將進港距岸約一海里處遭海巡攔截破獲，檢方陸續逮捕運毒共犯，屏東地院依運輸二級毒品等罪起訴，將劉冠德判刑九年、併科一百萬元罰金，另六人判刑八年至一年六月不等。

距岸一海里處破獲

檢方調查，暱稱「柬埔寨宋哥」等人組成的毒品走私集團，找上台灣男子陳鼎祥代為尋找船長出海接運毒品，陳男透過友人葉首睿協助找上熟悉屏東南部海域的劉冠德擔任船長運毒，約定報酬為一百萬元。

去年十月十五日，劉冠德從恆春鎮後壁湖漁港，駕駛租來的遊艇搭載同夥許偉翔出海，劉、許兩人接獲毒品集團指示在恆春外海等待一天後，從船籍不詳的木殼漁船接運淨重約三百二十二公斤的第二級毒品大麻，旋即將遊艇開往枋山鄉海域，預計由在岸邊等待的盧洸亦等多名運毒成員負責接應上岸。

但劉男駕駛遊艇返航途中，被海巡單位發現形跡可疑，在距岸約一海浬處將遊艇攔下，起獲大麻。劉、許二人被逮後，在岸邊等待接應的盧男等人聯繫不上二人，一哄而散。

檢警事後循線將其他涉案五嫌逮獲，向法院聲押劉冠德等七人均獲准。檢方初估查獲的大麻若製成大麻菸，可提供七十萬人吸食，故如果成功闖關，將嚴重戕害國人身心健康及社會秩序。

屏東地院合議庭認為，劉、陳、許等主要運毒成員，犯後坦承犯行，並供出其他共犯，依法酌減其刑，依此將劉冠德判刑九年、併科罰金一百萬元；陳鼎祥判刑八年、罰金八十萬元；許偉翔判七年六月、罰金二十萬元；葉首睿判七年、罰金十五萬元。合議庭另依私運管制物品進口罪判盧洸亦二年十月徒刑、罰金十八萬元；簡睿廷判一年七月、罰金七萬元；陳唯善判一年六月、罰金六萬元。

