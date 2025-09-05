曾破大案獲國家警光獎 卻疑助詐團洗錢／帳戶金流破億 緝毒英雄收押

右圖︰台東縣警局黃員辦公室遭檢調搜索。（記者劉人瑋攝） 左圖︰黃明鐸當年因緝毒案升官，卻疑助詐團洗錢被收押。 （資料照，警方提供）

2025/09/05 05:30

黃明鐸沉迷線上簽賭

〔記者劉人瑋／台東報導〕服務於台東縣警局的警員黃明鐸，曾破獲蘭嶼分駐所所長李哲銘運毒案，獲得「國家警光獎」，未料他被檢調查出疑因積欠巨額債務，鋌而走險捲入組織犯罪及洗錢案嫌嫌重大，昨天被檢察官聲押獲准。檢調發現，黃員沉迷線上運動簽賭，自己帳戶的金流竟高達一億元，深入查核其帳戶出入的金流後，懷疑黃員可能涉及協助詐騙集團洗錢。

家人幫還近千萬債務

據了解，黃員家境富裕，卻簽賭成性，家人已陸續幫他還掉近千萬元債務。據稱他過去在北部縣市任職期間，即染上賭癮；警界同仁私下說，黃員債務纏身，認識的警察同僚「能借的都借過了」，難以想像他會沉迷於運動簽賭到這種地步。

多年前時任蘭嶼分駐所所長李哲銘，因揹負龐大債務，勾結販毒集團走私高達八百九十九公斤二級毒品安非他命，當時黃員即為該案偵辦核心，在蘭嶼外海查獲漁船走私這批巨量毒品，後來又在富崗漁港查獲漁船走私安非他命六百一十八公斤，不僅破獲的案件被法務部列為查獲走私毒品教案，黃員還獲頒「國家警光獎」成為緝毒英雄。

但萬萬想不到，這名獲獎績優警察竟走上李哲銘的老路，在債務壓力下鋌而走險犯罪，終致自己被戴上手銬押進牢籠；警界同事對於黃員涉及組織犯罪不勝欷歔。

不過黃員前天遭檢調搜索及逮捕後，偵訊時矢口否認犯行，對案情避重就輕，台東檢方認為他犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，昨向台東地院聲請羈押禁見獲准。

