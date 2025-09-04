毒駕撞康橋生7傷 揪出販毒男判10年多

毒駕蕭文榮撞傷康橋學童，提供毒品的陳姓男子，一審被判十年四月。（資料照）

2025/09/04 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新北市康國際學校高一學生今年四月廿二日進行單車環島活動，行經彰化縣埤頭鄉，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成七人輕重傷，檢警調查發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯三種毒品，檢驗後濃度均超標，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標一一○六倍，並查出其毒品來源來自陳姓藥頭。該案彰化地院昨天審理終結，蕭男被判處有期徒刑六年八月，陳姓藥頭被判十年四月。

毒駕蕭文榮判6年8月

蕭男被起訴時，檢方認為其毒駕行為，危害公共安全，惡性重大，求刑十年，結果院方判決出爐，僅判六年八月。院方表示，蕭男為累犯，但符合自首要件，考量被告坦承犯行，並供出毒品來源，犯後態度良好，但仍未與被害人達成和解，因此判處上述之刑。

蕭男在四月廿一日晚間廿二時許，施用海洛因、安非他命，翌日清晨七點多，又以二千五百元向陳男購買依托咪酯電子煙彈，隨即吸食後開車出門，最終釀成車禍，造成學生一重傷、六輕傷。警方將他逮捕後送驗，血液與尿液中驗出多種毒品，嗎啡濃度達三十三萬二○八○ ng/mL，遠超法定標準三百 ng/mL，超標一一○六倍，可代因一萬三七六○ng/mL，超標四十五倍。

蕭男的毒品來自五十九歲陳姓藥頭，他不僅自己長期吸毒，更將含有依托咪酯的新興毒品以二千五百元價格販賣給蕭男，甚至提供毒品給自己的親哥哥施用。

蕭男自二○○三年開始吸毒，多次入獄仍未悔改，本次案件發生後，他還刪除通聯紀錄企圖掩蓋購毒證據，其尿液檢驗顯示，嗎啡濃度超標一一○六倍，安非他命等毒品數值也遠高於標準，血液中更驗出喪屍煙彈成分依托咪酯，審酌其累犯身份與嚴重危害公共安全，依不能安全駕駛致人重傷罪判處六年八月。

