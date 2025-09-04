北投夫妻與岳母3屍 疑賭債釀禍

北投警方介入調查。（資料照）

2025/09/04 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投區昨傳出一起人倫悲劇，一對夫妻與妻子的母親，被返回住處查看的兒子發現陳屍屋內，事發時大門反鎖，無外力侵入或打鬥痕跡，檢警研判輕生死亡，其中妻子留言給其他家人「要過得好好的」等語，警方訪查得知妻子在外積欠賭債。

北投警分局本月一日中午接獲報案，員警趕到現場，發現報案人李男的六十九歲父親、六十四歲母親及八十六歲外婆陳屍房間內。

岳母才搬來同住

警方調查，死者夫妻多年前在台北市致遠一路租屋居住，近來才將原本住在新北市的妻子母親接過來同住，一家三口互相照料，兒子偶爾回來探視。

李男因多日聯繫不上家人，一日中午前往探視，見大門反鎖，打電話、敲門均無回應，擔心發生意外，找來里長與鎖匠一起開門入屋，發現三人死亡多時。

警方勘驗現場，未發現外力侵入與打鬥痕跡，桌上字條寫著「希望活著的人過得好好的」等內容，沒有透露輕生原因。

據悉，李男的母親疑因玩地下六合彩，欠下數十萬元債務，日前有組頭找上他們討債。家屬對死亡結果無意見，三名死者遺體經檢察官相驗完畢後，發還家屬。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

