拐外籍女賣淫 日接7客1女「累死」

2025/09/04 05:30

身體不適也不准休息 首謀胡恆銓、武阮薔薇 求處６年以上徒刑

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子胡恆銓及越南籍女子武阮薔薇、印尼籍女子LUNA於二○二三年五月起，誆騙經濟困頓的東南亞女子來台賣淫，被害女子一抵達台灣就被扣護照，不但強逼日接七客，再巧立名目扣錢，就連身體不適也不能休息，間接導致一女心臟衰竭亡。台北地檢署昨偵結，依違反人口販運防制法等罪，起訴胡男等人並求處六年以上徒刑。

檢警調查，該人口販運及應召集團，由武女負責招募小姐、胡男安排攬客、LUNA（另案通緝中）則負責印尼端聯繫，後又找來陳俊佑、簡鼎元兩人加入集團。

該集團利用臉書或友人介紹，佯稱到我國從事陪唱、SPA、性交易等高薪工作，入境後再以須負擔來台高額債務，扣下護照，巧立名目扣款，一名女子被威脅積欠六千萬印尼盾（約新台幣一一二萬餘元），威脅女子不得逃離。集團還找來男子李清俊擔任試車師，「調教」後將心得發在網路上攬客。

此次共有八女受害，其中一女因身體不適，要求休息遭拒，接客期間因心臟衰竭送醫急救，最終客死異鄉；還有尋芳客助被害人逃離集團魔爪，胡男等人卻找上男客，威脅對方交出小姐。

慘！一天賺不到5百

檢警查出，胡男等人每日僅給被害女子兩百到五百元不等費用，每天卻要接七名客人以上，連經期來，都只能休息四、五天；待遇較好的，只能分得賣淫所得四分之一，生活情況惡劣。

警方與移民署北區事務大隊今年五月起，陸續搜索該集團的據點，將胡男等人帶回偵辦並查扣相關證物。

檢察官認為，胡、武等人行為已涉犯人口販運防制、營利姦淫猥褻及恐嚇危害安全及個人資料保護法等罪，且胡、武及陳、簡等四人，侵犯人權甚鉅，影響我國國際形象，建議從重量處，胡、武二人求處六年以上有期徒刑，陳、簡二人兩年以上徒刑，不法所得請法官宣告沒收。

