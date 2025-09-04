自由日日shoot》AI大進化 眼見不一定為憑

詐騙集團還用千元道具假鈔測試新進車手的忠誠度。（記者邱俊福攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫弘仁會找來臨演，在飯店上演「股票老師見面會」，還製成短影音散布在假投資群組，騙得許多民眾血本無歸，此外詐團也利用AI技術來「變臉」，四處行騙。警方強調，雖然詐團利用科技行騙，但並非沒破解方式，只要多一分謹慎，就可避免踏入陷阱。

一名偵查隊長表示，假投資詐騙近年盛行，詐團常盜用金融專家、股票名人影像製作假投資廣告，誘騙民眾加入投資群組、下載假的股票APP，還會掰理由稱有「內線交易」，不能留下金流紀錄，要派專人收款來儲值就能投資賺錢。

「名人」見證 要多方驗證

他說，要避免落入假投資圈套，最重要的是「不要貪心」，投資股票沒有捷徑，一定要透過正規管道及正牌券商，其餘的都可能是詐騙集團陷阱，民眾也要多方求證，別輕易相信所謂的股票名人，如果加入的手機通訊軟體，對方打字、回覆速度極快，經常「秒回」，絕對就是詐騙陷阱。

另名警官也說，AI深偽（Deepfake）變臉技術日趨成熟，眼見不一定為憑，詐團可以製造出逼真的虛假影像和聲音，但並非「無敵」。在AI深偽影像中，人的側臉、脖子等部位不會被偵測分析及套用，側面影像會產生模糊狀，臉部跟脖子也會產生色差。

他強調，如果忽然有親友、同事要求視訊，或自稱檢警的公務人員視訊，民眾可以要求對方轉頭、變換姿勢、在臉前揮手，就可藉由影像破綻來分辨。

