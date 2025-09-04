為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自由日日shoot》黑幫吸專才搞轉型 詐騙產業鏈隱成形

    詐團製作的假投資簽約儀式畫面。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/04 05:30

    結合律師、幣商、地政士及高科技…

    〔記者邱俊福／台北報導〕近年黑幫快速轉型，紛紛結合詐騙集團、賭網等詐害民眾，警政署持續強力打詐與掃黑之餘，發現不少黑幫不僅漸從傳統的暴力、討債等犯罪，轉為從事詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪，還同時結合律師、幣商、地政士、甚至有執法人員參與等，構成一條企業化經營的「詐騙產業鏈」獲取暴利。

    黑幫結合詐團，最常見的是由境內黑幫組成車手集團，以及負責洗錢的水房，協助「總部」與機房設在境外的跨國電信詐團行騙。

    犯行過程中，除會找不肖律師協助打官司、蒐集執法機關的偵查機密等；還會透過不肖幣商、交易所、第三方支付等，將詐騙贓款洗到國外，再把「洗白」錢回流國內；以及找來地政士、代書，誘使被害人抵押房地借貸，將被害人的身家全部榨乾。

    也有黑幫為詐團製作假網站、假投資APP等，聘僱工程師為其操刀，甚至運用AI技術，製作假音檔從事「猜猜我是誰」的借錢詐騙術，或著截取名人影像，透過AI魚目混珠騙取被害人的信任後，拿錢出來「投資」。

    刑事局破獲的竹聯幫弘仁會涉詐案，境外詐團機房用來行騙的短影音，就是由弘仁會操辦，找來臨時演員「換臉」假冒名人，致讓被害人深信不疑而投入更多的金錢，直至將被害人財產全部詐光為止。

    警政署打核心、斷金流

    警政署因應此犯罪趨勢，正以「組織對抗組織」的團隊作戰模式，透過整合各部會力量，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑幫幕後的核心首惡，查緝勾結幫派的律師、地政士等專業人員，並查扣犯罪資金，以嚴查嚴辦斷絕幫派經濟命脈。

