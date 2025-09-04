自由日日shoot》臨演變臉成名人製假新聞／黑幫+AI 詐騙狂襲

該集團於臉書刊登徵求臨時演員的廣告（左圖），製作假投資簽約儀式畫面（中），再將換臉成名人的假短影音PO在投資群組內（右圖），騙取投資人的信任。（記者邱俊福翻攝）

竹聯弘仁會柯權庭勾詐團

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會大哥柯權庭涉嫌勾結隱身柬埔寨的假投資詐騙集團，找來臨時演員，假扮老師及鼓掌觀眾，並在高級飯店宴會廳，打造高質感的股票老師見面會等場景，拍成短影音，甚至用AI將臨演老師的臉換成名人，短影音PO在假投資群組內，營造真實性取信被害人，初步清查去年迄今至少十八人受害、財損逾一億二千萬元，其中一名在國外返台的男教師，被詐六千多萬元，損失最為慘重；刑事警察局派人潛伏投資群組蒐證，陸續逮捕柯等十七人送辦。

男師也被騙 痛失6千萬

警方調查，四十歲柯男去年開始跟詐團合作，在社群平台以免費贈書、免費收到投資股票資訊等吸引民眾加入LINE群組，並冒用知名企業家胡國琳、台灣經濟研究院董事長吳中書等名義，每日於群組「授課」，更冒用「投資公司」名義成立假投資APP，謊稱可獲得高額獲利。

送書、投資資訊引入群組

過程中，詐團為取信被害人，於群組內宣稱將舉辦股票老師見面會、慈善晚會等，柯男再透過經紀公司或臉書徵人廣告應徵臨時演員，扮老師的臨演，每場二千元至三千元，扮鼓掌的觀眾則每場五百元至一千元，並重金租用高級飯店宴會廳、會議室等場景，製作假短影音，甚至利用AI換臉、修圖等工具，將臨演老師的臉換成名人，再將相關影音張貼於群組內，另也會撰寫舉辦活動的網路假新聞，皆PO於群組，讓被害人深信不疑，投入大量金錢。

還用假鈔測試車手忠誠度

此外，該集團會應詐團需求，協助寄送禮品給被害人，及派員跟被害人面交取款；特別的是，該集團為測試新進取款車手，還會先以假鈔測試忠誠度與膽識。

得手上億元 刑事局逮17人

警方長期蒐證，陸續逮捕柯男等十七人到案，包括負責協助將贓款轉成虛擬貨幣的逃逸十年越南籍范姓移工，共查扣現金一三七三萬元、虛擬貨幣USDT廿萬顆、千元道具假鈔六百萬元等贓證物，依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

