為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    誘29少女性侵拍攝 色影師求刑25年 犯案時間達8年 拍近7千多部影像

    台南兼職攝影師吳承諺涉嫌對29名未成年少女性侵並拍攝性影像，檢方起訴求刑至少25年。（翻攝網路）

    台南兼職攝影師吳承諺涉嫌對29名未成年少女性侵並拍攝性影像，檢方起訴求刑至少25年。（翻攝網路）

    2025/09/04 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署偵辦台南兼職攝影師吳承諺對少女拍攝性影像及性侵案，經追查，其犯案時間長達八年，拍攝或偷拍的性影像數量高達六八一七部，被害少女至少廿九人，最小僅十二歲。雲林地檢署昨天將吳男依強制性交及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，並求刑至少廿五年。

    約拍美照 金錢引誘拍不雅片

    去年底雲林某女國中生由家長陪同報案指稱，遭吳男約拍美照，進而誘騙性侵並拍攝性影像，雲林檢方隨即前往廿九歲嫌犯吳承諺台南住家搜索，查扣行動硬經影像科技還原及比對發現被害人數眾多。

    檢警查出，吳承諺正職為汽車修理廠黑手，兼職Cosplay攝影師，從二○一六年起透過網路社群、交友軟體或參與實體Cosplay攝影活動等方式，結識眾多年輕女子，以互惠拍攝或付費拍攝為誘因，邀至景區、攝影棚、旅館或其住處拍攝，期間以言語誘騙或金錢引誘，拍下與女子性行為影像，未受引誘者則以偷拍或對少女強制性交。

    受害者436人次 最小只有12歲

    檢警發現，吳男被扣案硬碟檔案中，四三六個資料夾內有性影像，數量多達六八一七部，合計共有四三六人次，比對後辨識出十二至十七歲少女至少廿九人，目前清查有兩人強制性交。

    檢方偵結全案，將吳承諺依涉犯加重強制性交、未滿十六歲女子為性交或猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，共犯五十四罪，求處合併應執行至少有期徒刑廿五年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播