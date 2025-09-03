豐原5死都驗出藥物反應 檢認定共赴黃泉

豐原5口命案關鍵人之一的李女目前 羈押中。 （資料照，民眾提供）

2025/09/03 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原今年七月驚傳一家五口死亡，包含王姓夫妻和三名成年兒女，死者生前投資黃金遭詐騙，涉嫌詐財的「李團主」目前羈押中，檢警當時在現場發現四人留下遺書，僅王姓爸爸未留遺書，台中地檢署解剖並抽血檢驗的報告出爐，五人身上雖都驗出藥物反應，但未發現外傷，亦無他人介入的積極性證據，認定是自殺，死因為一氧化碳中毒。

涉嫌詐財李團主羈押中

台中豐原王姓一家五口，包括六十二歲王爸爸、六十三歲妻子、卅五歲大女兒、卅四歲二女兒，以及廿八歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現四封遺書。

台中地檢署檢察官和法醫當時相驗，認定全家人皆因一氧化碳中毒，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體當時發還家屬辦理後事，當時現場僅發現四人遺書，王爸爸無遺書，中檢為釐清事證，當時對五人抽血化驗。

台中地檢署昨天指出，抽血、解剖檢驗報告已出爐，五人都驗出藥物成分，但生前無新近的外傷，亦無他人介入的積極性證據，且均未檢出毒物成分，死亡可歸類為「自殺」，至於詐欺案情部分，將持續縝密偵查，以釐清全案真相。

