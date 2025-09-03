為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉包庇應召站偷查個資／北市前巡佐圖利罪起訴

    陳員用警政知識聯網偷查 個資被起訴。 （資料照）

    陳員用警政知識聯網偷查 個資被起訴。 （資料照）

    2025/09/03 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任台北市松山警分局巡佐的陳建業於二○一七年間查獲某應召集團時，該集團派丘男等人出面溝通，隨後，陳員竟開始包庇應召集團。事後，丘男擔任馬伕被逮，包庇行為因而曝光，檢警調人員追查時，揪出陳員將警政知識互聯網當成自家搜尋工具，幫人查詢前科、刑事資料等違法行為，台北地檢署昨偵結，依涉犯圖利等罪嫌將陳員起訴。

    檢警調查出，陳建業於二○一七年間在轄區查獲泰籍女子賣淫時，該集團成員丘沅生隨即找人與陳員「協調」。陳員竟允諾不會向上追查，更不會再取締該應召集團旗下小姐，不過，陳員賊星該敗，丘男事後涉案被逮，手機內資料曝光，讓偵辦人員發現陳員的不法勾當。

    偵辦人員調查，陳員除包庇應召集團外，更多次利用警政知識互聯網等系統，查詢個資、車牌及前科等情形，甚至聯繫國道警察局的同仁，幫同事消除罰單，當中除了調閱友人保母的前科紀錄、查詢刑事資料外，最誇張的是，連其開設機車行友人，因忘記幫客戶加機油，也請陳員幫忙查詢機車車主資料。

    檢察官認為，陳男明知丘男等應召集團成員，未進行調查，反而包庇，甚至還偕同國道警察局同仁刪除同事的違規紀錄，均已涉犯圖利罪。另違法調閱個資部分，已違反個人資料保護法。檢訊後，依涉犯圖利等多項罪名，將陳員起訴。

    圖
    圖
