北投皇池再傳偷拍 毛巾遮手機 當場被抓

2025/09/03 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，去年才爆出偷拍情侶影像販售案，引發社會譁然，當時檢警查扣十七段外流影片，受害者多達十人，犯嫌已遭判重刑。然而事隔不到一年，皇池再傳出偷拍事件，一名高姓男子深夜泡湯時心生歹念，以毛巾遮掩手機鏡頭，趁六名裸湯客不備暗中拍攝，當場被抓包。士林地檢署認定犯罪事證明確，昨將高男起訴。

檢警調查，高男去年十二月廿一日凌晨四時卅分，在大眾池泡湯時，因見六名被害人裸身入池，竟將iPhone手機以毛巾包裹作為掩飾，暗中拍攝對方臉部、身體特徵及性器官，鬼祟行徑隨即遭被害人當場抓包。警詢時，高男坦承犯行，全案依違反個資法移送士林地檢署偵辦。

雖然高男已與六名被害人達成和解，並獲撤回告訴，但檢方認為證據明確，行為違反個人資料保護法、刑法無故竊錄他人性影像等罪嫌，因此依刑事訴訟法第二五一條第一項規定，仍對高男提起公訴。

事實上，去年三月發生「皇池偷拍案」震驚社會，受害者包括四男六女，其中有四對情侶及一對女性友人，在泡湯時毫無防備遭竊錄。事發後，林姓犯嫌再將其中至少數十部影片使用虛擬貨幣交易，販售至被稱為「台版Ｎ號房」的違法偷拍網站「創意私房」，犯行長達五年。

法院審理後認定，林男多次偷拍販售，手段嚴重侵害性隱私，判處五年六月徒刑，另依公然猥褻罪判拘役卅日，可易科罰金。

