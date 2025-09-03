為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹聯分子和律師連環騙 詐桃園副市長親戚1500萬

    詐騙桃園副市長親戚案，仲介、掮客已與王婦賠償達成調解，法官依詐欺取財罪將二人各處有期徒刑一年，分別緩刑四年及六月，其餘被告仍審理中。（資料照）

    詐騙桃園副市長親戚案，仲介、掮客已與王婦賠償達成調解，法官依詐欺取財罪將二人各處有期徒刑一年，分別緩刑四年及六月，其餘被告仍審理中。（資料照）

    2025/09/03 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕竹聯幫信堂分子蕭宇廷為首的詐騙集團，與不詳詐團成員及陳姓律師等人合謀從事詐騙，對桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人，以假檢警模式誆騙抵押房產，騙走一千五百萬元，案經桃園地檢署偵辦起訴，桃園地方法院就部分事實先行宣判，因仲介潘文杰、掮客陳俊儀已與王婦賠償達成調解，法官依詐欺取財罪將二人各處有期徒刑一年，分別緩刑四年及六月，其餘被告仍審理中。

    檢方起訴指出，以蕭男為首的詐團去年一月打電話給王婦，佯稱她的身分證、銀行帳號被冒用涉及洗錢，須配合調查，否則會被依詐欺及洗錢案究責，恐牽連子女，並指示王婦以通訊軟體LINE加入假檢警好友，要求配合調查財產，且須將資金提出控管，並抵押名下不動產。

    王婦被詐團盯上時，去年三月間，該詐團紀姓、陳姓、李姓車手在彰化縣因他案取款時被逮，警方發現車手身上有要給王婦的「請求暫緩執行凍結令申請書」，曾致電王婦的兒子、女兒告知此事示警。

    然而王婦不信被詐，還把女兒要她報警的對話紀錄傳給詐團，詐團為安撫王婦，介紹同夥的陳姓律師給她，陳將王婦動態回報給詐團，還透露王婦就醫狀況。

    詐團為此研擬攻略，對王婦稱說要監管資金，指示她上網搜尋理財達人、查找土地掮客陳俊儀，讓王婦主動找上仲介潘文杰，去年五月廿四日透過潘、陳介紹金主，而抵押桃園市龍潭區二筆土地，借貸三千萬元。

    款項入帳後，王婦在假檢警、仲介陪同下，連二天臨櫃提領一千五百萬元給交付詐團車手，王婦兒子事後發現有異報警。王婦得知被騙後大受打擊，一度就醫住院。檢警掌握，王婦此前也被其他詐團騙取鉅額現金，前後遭詐騙三千五百萬元，檢警仍追查中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

