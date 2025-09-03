小熊維尼假幣商撈近億 起訴7人

男子林柏文等人成 立「小熊維尼專業幣商 」官方LINE群組進行詐 騙，右圖為受害者交付 現金情形。（嘉義地檢署提供）

2025/09/03 05:30

量化王者負責人涉以假投資、假幣商詐騙洗錢

〔記者林宜樟／嘉義報導〕曾稱要提供投資者預防投資詐騙、知名加密貨幣交易品牌「量化王者」負責人林柏文，涉嫌成立「小熊維尼專業幣商」LINE官方帳號，以假投資、假幣商手法詐欺、洗錢，全台被害人高達三十五人，更有四名被害人各受騙一千萬元，共詐得九七四三萬三六五六元；嘉義地檢署指揮警方破獲該詐團，昨偵查終結，林男等七人涉犯共同加重詐欺取財、加重詐欺、洗錢等罪嫌，提起公訴，分別求處有期徒刑三年至九年不等。

請繼續往下閱讀...

35人受害 4人各被騙千萬

檢警調查，林男成立某公司，以品牌「量化王者」教授學員虛擬貨幣投資課程，他因與楊姓男子有債務糾紛，雙方約定由楊男擔任與詐欺集團的「對接人」，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術對被害人行騙後，將販賣泰達幣的工作「派單」給林男等承接。

林男等成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE帳號，指派親人張女擔任客服人員與客戶接洽，由員工劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包；詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定的錢包，進行詐欺及洗錢計畫。

檢警調查，該詐團收取款項單次最高達六百餘萬元，單一被害人受騙金額超過五百萬元就有五位；林男等預先擬定遭警方查緝時的應對方式，並與詐欺集團約定，要求被害人向「小熊維尼專業幣商」買幣時，要表示「是看臉書來的」，營造林男等人單純賣幣給看臉書廣告而來的客戶的假象，犯罪手法狡詐。

檢聲請扣押林男所有房屋、土地

林男等到案後否認犯行，預先勾串，犯後態度不佳，為保全犯罪所得追徵執行，檢方聲請扣押林男所有房屋、土地共四筆獲准，已辦理限制登記完竣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢警瓦解詐團，扣押林男所有房屋、土地。（嘉義地檢署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法